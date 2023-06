Villa “abusiva” a Siponto, Rotice non ci sta: “Propongo incontro pubblico”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Un po’ come il celebre aforisma del leone e della gazzella della savana africana, ogni mattina il direttore di una testata giornalistica locale (coadiuvato dai suoi oscuri interessati informatori), sa che deve alzarsi e deve correre per trovare una notizia infamante contro Gianni Rotice”. Lo riporta lo stesso Sindaco di Manfredonia questa mattina con una nota diffusa tramite social.

“Disperati per la speranza di voler accertare a tutti i costi un qualsiasi reato nei confronti della mia persona” – continua -” e vedere la mia decadenza da sindaco. Sempre e solo notizie diffamatorie create ad arte, tanto rumore per nulla, come per il caso di quello che per la testata giornalistica locale è un abuso edilizio a Siponto, seppur si tratta semplicemente di una legittimazione di usi civici. Informazioni distorte buttate nel tritacarne del web e dei social con titoli ingannevoli che poi si riducono a fake news, costringendo la testata giornalistica locale a fiondarsi su altri fronti per attaccare ed offendere il sottoscritto.

Siamo passati dal roboante titolo della villa abusiva del sindaco a Siponto (facendo credere all’opinione pubblica che quella fosse anche l’abitazione in cui risiedo) di qualche giorno fa, al maldestro tentativo di ieri di propinare stralci decontestualizzati di documenti amministrativi che raccontano tutt’altro.

Per l’ormai famosissimo podere n.20 di Viale dei Pini, il sottoscritto ha fatto richiesta di una legittimazione degli usi civici (nel 2018 attraverso un Bando Pubblico della Regione Puglia, per 35 poderi complessivi, rispetto al quale sono giunte 65 istanze) e non un condono edilizio. In tale situazione amministrativo-giuridica, ed essendoci un iter istruttorio ancora in corso da 5 anni, non sono un soggetto riconosciuto ai fini della legge 380/2001, tale per cui non è possibile richiedere titoli urbanistici.

Oltretutto, né io, né mio padre, abbiamo mai commesso abusi e\o ricevuto notifiche di diffide.

Tutto ciò ben viene riportato negli atti in possesso del direttore e dei suoi informatori, utilizzati 𝐈𝐋𝐋𝐄𝐂𝐈𝐓𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐄 ed in maniera 𝐀𝐁𝐔𝐒𝐈𝐕𝐀, oltre che palesemente distorta. Parliamo di legalità? Questa è l’ennesima prova dell’agire illegale della testata giornalistica locale che è entrato in possesso di documentazione, il cui iter amministrativo è ancora in corso, attraverso un certificato 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐢𝐧𝐨𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚, 𝐢𝐥 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐞 𝐡𝐚 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐮𝐧 𝐬𝐮𝐨 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐨 𝐬𝐯𝐨𝐥𝐠𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐮𝐨𝐥𝐨, 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐚𝐛𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐧𝐮𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨. Infatti, l’accesso agli atti di un consigliere comunale deve avere un interesse che riguarda la collettività e la documentazione utilizzata come consultazione strettamente personale.

Qual era l’urgenza che ha spinto il consigliere di minoranza a fare questo accesso agli atti ed acquisire interamente il fascicolo del sottoscritto proprio pochi giorni prima della pubblicazione del primo articolo della testata giornalistica locale? Quale la sua oggettività rispetto allo svolgimento del suo ruolo di consigliere? Quale l’interesse pubblico? A chi sono stati fatti visionare questi documenti ed in quali ambienti sono circolati?

Questa è la prova che c’è una stretta connessione tra le strumentali pseudo inchieste della testata giornalistica locale e la fuga di atti e notizie da Palazzo di Città per screditare il sottoscritto e l’Amministrazione comunale.