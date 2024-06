Un educatore di 21 anni, impegnato nel servizio civile in un asilo della provincia di Ferrara, è stato arrestato dopo aver ammesso le proprie responsabilità di abusi sessuali su bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni. Le accuse sono state confermate da video incriminanti.

Il giudice del tribunale di Bologna ha disposto il giudizio immediato, come riportato dalla Nuova Ferrara.

L’indagine è iniziata lo scorso autunno, quando alcuni genitori hanno notato cambiamenti nei comportamenti dei loro figli e hanno denunciato la situazione alle autorità. In risposta, sono state installate telecamere nella scuola, che hanno documentato le azioni del giovane educatore.

Sono stati accertati almeno quattro casi di abusi, con le immagini che identificano chiaramente i bambini coinvolti. Tuttavia, si teme che il numero delle vittime possa essere superiore. Nel telefono e nel computer dell’indagato è stato trovato materiale pedopornografico, parte del quale prodotto da lui stesso.

L’inchiesta non esclude il coinvolgimento di altre persone, poiché è necessario accertare diversi livelli di responsabilità, come il motivo per cui il 21enne sia stato lasciato solo con i bambini, nonostante non fosse autorizzato a farlo.

