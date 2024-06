Erling Haaland a Foggia. Non è uno scherzo, ma nemmeno un colpo di mercato di Nicola Canonico. Tuttavia, l’attaccante norvegese del Manchester City è realmente arrivato a Foggia. Le immagini all’aeroporto Gino Lisa sono rapidamente diventate virali sui social.

Poiché la sua Nazionale non si è qualificata per la fase finale degli Europei, Haaland ha deciso di approfittarne per fare un tour in Italia, cosa che non è rara per lui. Dopo una visita a Capri nei giorni scorsi, Haaland è atterrato questa mattina a Foggia, per poi dirigersi verso il Gargano, dove ha scelto di proseguire le sue vacanze.

Lo riporta FoggiaToday