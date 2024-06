Roma. Con atto di recente pubblicazione, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Tommaso Martino, nato a Foggia il 13/08/1972, contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari, confermando la condanna per reati di estorsione e usura. Martino, coinvolto in attività criminali legate alla mafia foggiana, ha visto respinte le sue obiezioni legali e dovrà scontare una pena di sei anni, sette mesi e venti giorni di reclusione, oltre a pagare una multa di 7.200 euro e le spese processuali.

Il caso ha avuto origine con la sentenza emessa il 20 luglio 2022 dal GIP presso il Tribunale di Bari, poi riformata in appello il 3 luglio 2023. Martino, accusato di estorsione e usura aggravata dal metodo mafioso, è stato condannato per aver utilizzato intimidazioni e minacce per riscuotere interessi usurari. La Corte d’Appello aveva escluso la recidiva e l’aggravante del metodo mafioso solo in relazione a una delle accuse, ma aveva mantenuto le altre condanne.

Il ricorso: Martino, tramite il suo avvocato, ha presentato ricorso per cassazione, sollevando tre principali motivi:

Errore nella Continuazione dei Reati: Martino ha contestato l’erronea applicazione degli articoli 81, 56 e 629 del codice penale, sostenendo che le intimidazioni rivolte a Giacomo Di Foggia erano parte di una singola azione estorsiva continua, e non reati autonomi. Metodo Mafioso: Ha argomentato che non aveva mai sfruttato la sua associazione con la mafia foggiana per intimidire Di Foggia, né aveva fatto riferimento a possibili ritorsioni da parte di affiliati mafiosi. Stato di Bisogno: Martino ha contestato la qualificazione di usura, sostenendo che Di Foggia non fosse in stato di bisogno, ma piuttosto impegnato in speculazioni illecite, e quindi non soggetto alla coartazione psicologica tipica delle vittime di usura.

La Decisione della Corte di Cassazione: La Corte di Cassazione ha respinto tutti e tre i motivi del ricorso, dichiarandoli inammissibili o infondati.

Continuazione dei Reati: La Corte ha rilevato che la questione non era stata sollevata adeguatamente in appello e ha confermato il principio che questioni non oggetto di gravame in appello non possono essere dedotte in cassazione. Metodo Mafioso: La Corte ha sottolineato che le intercettazioni dimostravano chiaramente l’uso del metodo mafioso da parte di Martino, come emerso da conversazioni in cui minacciava Di Foggia e faceva riferimento a recuperi di crediti per conto della criminalità organizzata. Stato di Bisogno: La Corte ha ribadito che lo stato di bisogno della vittima di usura può essere provato anche solo dalla misura degli interessi applicati, confermando che le condizioni imposte a Di Foggia erano sufficienti a dimostrare la situazione di bisogno.

Oltre alla pena detentiva e alla multa, Martino dovrà pagare 3.000 euro alla Cassa delle Ammende e rifondere le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, tra cui Giacomo Di Foggia e la FAI Antiracket e Antiusura di Foggia.

allegato > martino cassazione