Foggia: bagarre in consiglio comunale per le società partecipate

Durante la riunione del Consiglio Comunale di oggi, la presidente Lia Azzarone ha sospeso la seduta e interrotto la diretta streaming a causa dell’elevata tensione in aula. Nonostante ciò, la discussione è proseguita in un clima surriscaldato.

La Scintilla della Controversia

Intorno alle 13:30, mentre si discuteva il primo punto all’ordine del giorno, il consigliere di opposizione Antonio De Sabato ha criticato l’aumento dei membri dei consigli di amministrazione delle società partecipate, definendolo una “mancia elettorale”. Questa accusa ha scatenato una vivace reazione della sindaca Maria Aida Episcopo, che ha respinto fermamente l’accusa, ricordando agli avversari di studiare la storia delle precedenti amministrazioni.

La Reazione della Presidenza

Nel caos che ne è seguito, la presidente Lia Azzarone ha tentato di ristabilire l’ordine suonando ripetutamente la campanella, ma alla fine ha deciso di sospendere la seduta e ha interrotto la trasmissione streaming. Nonostante l’interruzione, la discussione è continuata tra grida e confusione.

Accuse di Censura

De Sabato, percependo l’interruzione della diretta come un atto di censura, ha rincarato le critiche, accusando la maggioranza di comportamenti antidemocratici. La presidente Azzarone ha giustificato la sospensione facendo riferimento all’articolo 21 del Regolamento del Consiglio comunale di Foggia, che le consente di sospendere la seduta in caso di disordini.

Le Conseguenze e le Reazioni

Nel frattempo, la sindaca ha lasciato l’aula insieme ai suoi sostenitori in risposta alle continue provocazioni di De Sabato. Anche un precedente episodio di interruzione della registrazione della seduta del 12 giugno ha contribuito ad amplificare le reazioni del consigliere di opposizione.

Una Seduta Turbolenta

La seduta, durata circa quattro ore, è rimasta bloccata sul primo punto all’ordine del giorno riguardante le direttive per le società partecipate, che prevedevano un aumento dei membri dei Cda da tre a cinque. Questo cambiamento è stato presentato come necessario per una maggiore trasparenza e controllo, ma è stato fortemente contestato dall’opposizione come un tentativo di aumentare il numero di poltrone disponibili.

Le Posizioni dei Consiglieri

Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Amorese, ha presentato una pregiudiziale, poi respinta, criticando la delega dell’adeguamento degli statuti alle società partecipate. Giuseppe Mainiero, ex candidato sindaco civico, ha avvertito del rischio di danno erariale e ha suggerito l’introduzione di un sistema dualistico per la governance.

L’Intervento della Sindaca

La sindaca Maria Aida Episcopo ha difeso la proposta, affermando che qualsiasi decisione sarebbe presa in nome e per conto dei cittadini che hanno eletto l’amministrazione. Ha sottolineato che l’aumento dei membri del Cda non avrebbe comportato un incremento dei costi.

Scioglimento della Seduta

Alla fine, a causa della mancanza del numero legale, la seduta è stata sciolta. La maggioranza avrà tempo fino a venerdì per perfezionare l’atto da portare nuovamente in aula, mentre l’opposizione si prepara a nuove contestazioni.

