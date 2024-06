Foggia: drone con droga e cellulari sorvola il carcere, intercettato

Ieri qualcuno ha tentato di introdurre alcuni panetti di hashish e dei telefonini nel carcere di Foggia utilizzando un drone. Un’altra persona avrebbe cercato di scavalcare l’inferriata che separa il muro di cinta dall’area coltivata dai detenuti, una zona severamente vietata.

Federico Pilagatti del Sappe ha riferito che nel primo caso, l’agente addetto alla sala regia ha notato il drone vicino alle sezioni detentive durante il controllo delle telecamere di videosorveglianza. L’agente ha lanciato l’allarme, permettendo al personale del nucleo traduzioni di intervenire e impedire la consegna della merce, che è stata poi recuperata.

Nel secondo caso, l’individuo è stato fermato insieme al suo complice, che lo attendeva in auto all’esterno della struttura. “L’episodio è molto strano, poiché segue di un paio di settimane un altro in cui una persona si era introdotta furtivamente nel piazzale del carcere durante le ore notturne,” ha dichiarato il sindacalista Pilagatti.

“Il sindacato autonomo polizia penitenziaria, ringrazia tutti i poliziotti che hanno partecipato alle operazioni che hanno evitato l’introduzione di materiale proibito nel carcere, però nel contempo è molto preoccupato di queste incursioni che potrebbero servire a saggiare il meccanismo di sicurezza del carcere ed i tempi di reazione della polizia penitenziaria, a fronte di azioni organizzate dalla delinquenza per compiere gesti eclatanti. Non dobbiamo dimenticare che l’arroganza della delinquenza foggiana, tra le più pericolose e sanguinarie in questo momento, è arrivata persino alle porte del carcere con l’assassinio di un detenuto semilibero che rientrava nel penitenziario dopo una giornata di lavoro all’esterno“.

Lo riporta FoggiaToday.