Foggia: manca solo l'ufficialità per Brambilla come nuovo tecnico

Manca solo l’annuncio ufficiale, ma Massimo Brambilla sarà il nuovo allenatore del Foggia per la prossima stagione. Il tecnico brianzolo è arrivato a Bari e ha incontrato il presidente Nicola Canonico a Foggia, raggiungendo un accordo per un contratto biennale e sui programmi tecnici. Brambilla lascia la Juventus Next Gen dopo due stagioni, dove sarà sostituito da Paolo Montero, promosso dalla Primavera.

Nell’ultima stagione, Brambilla ha sfiorato la semifinale dei playoff, venendo eliminato dalla Carrarese. Con la Juventus Next Gen, ha collezionato 93 panchine, ottenendo 38 vittorie, 21 pareggi e 34 sconfitte, con una media di 1,45 punti a partita.

Secondo Calciofoggia.it, Brambilla e il direttore sportivo Domenico Roma saranno presentati alla stampa e ai tifosi a inizio luglio in una conferenza stampa allo stadio.

