Il 19 giugno si è svolta una nuova udienza riguardante le presunte tangenti richieste da Franco Landella durante il suo mandato da sindaco di Foggia. Al centro dell’udienza c’era l’audizione di Andrea Pinotti, dirigente della ‘Go for Green’, azienda coinvolta dal 2016 al 2019 in un project financing per la gestione della pubblica illuminazione del Comune di Foggia, e Bruno Longo, ex consigliere comunale durante l’amministrazione Landella.

Pinotti ha risposto alle domande dei PM Roberta Bray ed Enrico Infante riguardo alle presunte richieste di denaro avanzate da Landella. Ha menzionato un “riconoscimento” per l’assegnazione dell’appalto, ma ha avuto difficoltà a ricordare dettagli specifici, inclusa la somma richiesta, contrariamente a quanto dichiarato nel maggio 2021.

Pinotti ha anche riferito informazioni comunicate da Azzariti, del reparto commerciale della società Gi.One, interessata al progetto, riguardo alle richieste di Landella. Tuttavia, Pinotti non è stato in grado di precisare l’ammontare del denaro richiesto o i dettagli di come e dove sarebbero avvenute le richieste.

Bruno Longo ha testimoniato riportando voci raccolte nei corridoi del Comune di Foggia. Il presidente dell’udienza, Dello Iacovo, ha chiesto a Longo di concentrarsi su fatti verificabili. Longo ha riferito che Azzariti gli aveva confidato che Landella aveva richiesto una somma tra i 300.000 e i 500.000 euro per favorire l’appalto. Azzariti avrebbe considerato di denunciare Landella, consigliato in tal senso dall’avvocato Agostinacchio.

Longo ha anche parlato dell’affaire Tonti, riguardante un programma per sviluppare un’area di circa 92.000 metri quadri vicino agli Ospedali Riuniti. Ha descritto le presunte tangenti pagate per ottenere il voto favorevole in Consiglio comunale. Longo, presidente della commissione territorio, ha menzionato che Concetta Tonti, segretaria della commissione bilancio, era la sorella del costruttore coinvolto.

L’udienza ha incluso l’ammissione di due file audio tra Azzariti e l’ex sindaco come prove, con la disposizione per la loro trascrizione. Il processo riprenderà il 18 settembre, con la discussione sulle trascrizioni e ulteriori dettagli che potranno emergere dalle prove.

Lo riporta Foggiatoday.it