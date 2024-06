I Presidenti dell’ATAS, Associazione di Tutela Ambientale di Lido del Sole, e dall’ADICONSUM, Associazione Tutela Consumatori di Foggia, Roberto Nigro e

Giovanni d’Elia dichiarano: “In ordine a quanto diffuso dai media, appare opportuno precisare quanto segue. Che sia in atto un’emergenza batteriologica, non lo abbiamo né detto né scritto. Dunque, nessun allarmismo! Che il mare di Lido del Sole da alcuni anni non sia più lo stesso, è anche questo un fatto e che lo scorso anno ci sia stata un’emergenza batteriologica, è anch’esso un fatto. Che chi si sarebbe dovuto attivare per risolvere il problema non lo abbia fatto, appare indiscutibile.

Noi vorremmo semplicemente evitare che quest’anno si verifichi quanto già accaduto lo scorso anno. Se la Regione Puglia ha stanziato sino ad ora 4 milioni di euro, parte dei quali da utilizzare nell’immediato per disostruire i canali e migliorare la circolazione delle acque tra laghi e mare, una ragione ci sarà. In linea, pertanto, con la finalità della nostra iniziativa ribadiamo che gli sforzi, nella più naturale e semplice e delle convinzioni, debbano essere finalizzati all’obiettivo di prevenire una nuova emergenza. Il nostro auspicio è che il nostro mare torni ad essere quello di un tempo”.