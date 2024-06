Come spesso accade in estate, dopo alcuni giorni di intensa calura, l’atmosfera si carica di energia pronta a scatenarsi al primo soffio di aria più fresca e instabile. Questo è ciò che ci aspettiamo per la fine della settimana, quando un fronte instabile proveniente dal Nord Europa scenderà fino al nostro Paese, dando il via a una fase di maltempo.

A partire da sabato 22 giugno, le Alpi saranno particolarmente sotto osservazione per i primi rovesci. Nel resto del Paese, l’anticiclone africano continuerà a mantenere condizioni di stabilità generale, anche se si prevede un primo calo delle temperature.

Dalla notte successiva e soprattutto durante domenica 23 giugno, il ciclone irromperà in maniera decisa, interagendo con le masse d’aria calde preesistenti portate dall’alta pressione sub-tropicale Minosse. Sarà necessario prestare massima attenzione: non si esclude il rischio di potenti celle temporalesche capaci di scaricare ingenti quantità d’acqua e grandine, in particolare su Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto occidentale. Possibili piovaschi interesseranno anche la Liguria e l’alta Toscana. Altrove, il sole prevarrà, ma si assisterà a un deciso calo termico, con temperature più consone al periodo.

Questo sarà solo l’antipasto di quanto accadrà all’inizio della prossima settimana, quando il ciclone si isolerà sull’Italia, dando origine a una fase meteorologica turbolenta al Centro-Nord e in parte del Sud, caratterizzata da violenti temporali, venti forti e un ulteriore calo delle temperature. Vi forniremo maggiori dettagli su questa crisi dell’anticiclone africano Minosse con l’inizio della prossima settimana.

