Puglia: prima in Italia per la qualità delle acque

La Puglia si conferma al vertice in Italia per la qualità delle acque di balneazione. Lo rivelano i dati del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), che ha aggiornato la classificazione dei tratti costieri destinati alla balneazione.

Risultati del Monitoraggio

Secondo i risultati del monitoraggio, il 95,6% dei 5090 km di costa marina monitorata è stato classificato come “eccellente”, la valutazione più alta secondo il sistema di classificazione europeo. Ulteriori 153 km (2,9%) sono stati valutati “buoni”, 32 km (0,6%) “sufficienti” e solo 44 km (0,8%) come “scarsi”.

Il Primato della Puglia

La Puglia ha ottenuto il miglior risultato tra tutte le regioni italiane. Su 882,8 km di costa adibiti alla balneazione, 880 km (99,7%) hanno ricevuto la valutazione di “eccellente”. La regione supera Friuli-Venezia Giulia (99%), Sardegna (98,4%) e Toscana (98,2%). Solo lo 0,2% della costa pugliese (1,8 km) è stato classificato come “buono” e lo 0,1% (1,1 km) come “sufficiente”, senza alcun tratto classificato come “scarso”.

Le Differenze Regionali

La Calabria registra il peggior risultato, essendo una delle due regioni (insieme all’Abruzzo) a non raggiungere il 90% di acque marine eccellenti. Le variazioni nei risultati tra le regioni, che in generale mostrano una qualità ottima delle acque, sono attribuibili alle specifiche caratteristiche delle coste monitorate.

Monitoraggio di Laghi e Fiumi

Per quanto riguarda la qualità delle acque di laghi e fiumi, il 95,2% dei 662 km monitorati è stato classificato come “eccellente”, con il 3,1% “buono”, lo 0,9% “sufficiente” e lo 0,2% “scarso”.

Sforzi di Monitoraggio e Controllo

Nel 2023, il SNPA ha prelevato circa 26.000 campioni di acqua di mare e oltre 2.300 campioni di acque interne. La balneabilità delle acque è valutata sulla base di due parametri microbiologici: Escherichia coli ed enterococchi intestinali. Complessivamente, il monitoraggio copre 4.710 aree.

Il Commento delle Autorità

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso grande soddisfazione: “Per il quarto anno consecutivo la Puglia ha il mare più pulito d’Italia. Un risultato straordinario frutto del lavoro di squadra tra comuni, sindaci, Acquedotto Pugliese e le imprese locali.”

L’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, ha sottolineato l’importanza della gestione sostenibile del territorio: “La Puglia si riconferma leader per la qualità delle acque di balneazione. Abbiamo ottenuto 24 Bandiere Blu, con tre nuove località riconosciute per la gestione sostenibile.”

Vito Bruno, direttore generale di ARPA Puglia, ha aggiunto: “Anche quest’anno la Puglia è prima per la qualità delle acque di balneazione, certificata dal SNPA. Questo è un segnale positivo per la salute dei nostri mari e per il turismo.”

Tratti di Costa Monitorati

La Puglia ha identificato 676 tratti di costa destinati alla balneazione, per un totale di circa 800 km. ARPA Puglia monitora questi tratti misurando diversi parametri meteo-marini in campo e analizzando campioni in laboratorio per la carica batterica.

Dettagli sui Siti

Lo 0,3% delle acque pugliesi non eccellenti include tratti come “Foce Fiume Lauro” nella laguna di Lesina e tratti lungo il litorale di Molfetta e Ginosa Marina. Due di questi siti riguardano acque di transizione e due acque marino-costiere.

Conclusione

I dati confermano che la Puglia continua a garantire acque di altissima qualità, grazie agli sforzi congiunti delle autorità locali e delle agenzie ambientali, consolidando il suo primato in Italia e in Europa per la balneabilità delle sue coste.

Lo riporta Foggiatoday.it