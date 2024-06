“Forza Italia a San Severo offrirà il suo pieno sostegno alla candidata Lidya Colangelo.” Questo è quanto si legge nel comunicato inviato di prima mattina dall’account del coordinatore provinciale del partito e consigliere regionale Paolo Dell’Erba.

“Forza Italia ha presentato agli elettori un programma che credo possa diventare la base del mandato della Colangelo in caso di elezione. Ora rimbocchiamoci le maniche e portiamo alla vittoria il centrodestra,” continua la nota, confermata ufficialmente dallo staff.

Dichiarazioni Contraddittorie

Tuttavia, una seconda versione del comunicato è circolata tra alcune testate online di San Severo. Questa, apparentemente concordata anche con la candidata sindaco Rosa Caposiena, modifica sostanzialmente il messaggio. Paolo Dell’Erba, in questa versione, attribuisce alla coalizione di Colangelo la responsabilità per il mancato apparentamento e le conseguenti divisioni nel centrodestra. “Forza Italia – si legge nella versione riportata dalla Gazzetta di San Severo – non si tirerà indietro, invitando i cittadini a non votare per il centrosinistra.”

Anche la conclusione è stata modificata: “Forza Italia ha proposto agli elettori un programma che sono convinto possa essere il punto di partenza per un futuro appoggio esterno.”

Lo staff di Dell’Erba spiega che il coordinatore provinciale ha risposto a domande dei giornalisti, che avrebbero poi rimaneggiato le sue dichiarazioni.

Le Tensioni Sui Social Media

Nel pomeriggio, Rosa Caposiena ha scritto sui social: “Ad Apricena il marmo è duro. A San Severo pure. Anche senza cava.” La tensione cresce, alimentata da Caposiena che aveva pubblicato sui social un estratto del verbale della riunione delle tre coalizioni, avvenuta il sabato precedente, in risposta a un post critico di Lidya Colangelo (“Non accettiamo ricatti da Caposiena”).

Secondo il verbale, Paolo Dell’Erba aveva insistito sull’importanza di un apparentamento tecnico. La proposta della coalizione di Colangelo, invece, prevedeva un assessore per Caposiena e due per Giuliani, senza apparentamenti per alcuna lista.

Scambi di Accuse

Lidya Colangelo ha risposto duramente sui social, accusando Caposiena di boicottare ogni offerta di unità. “Abbiamo aperto le porte della maggioranza a Caposiena per garantire l’unità delle coalizioni alternative a Masucci, pur consapevoli che avrebbe rifiutato ogni nostra offerta. La sua campagna elettorale denigratoria contro il nostro progetto (che ha ottenuto il doppio dei suoi voti) l’ha spinta all’ennesimo ricatto, rifiutando l’accordo politico proposto,” ha scritto Colangelo.

La Replica di Caposiena

Rosa Caposiena non ha tardato a rispondere: “Ricatto, se così può chiamarsi, è stato quello di chiedermi di far scattare consiglieri di centrosinistra mentendo agli elettori sull’unità del centrodestra. Io non prendo in giro la città per una poltrona.”

Conclusione

Il coordinatore regionale Paolo Dell’Erba si trova ora in una posizione delicata, mentre Anna Paola Giuliani ha accettato l’accordo, ottenendo la promessa della vicesindacatura in caso di vittoria di Colangelo. Dino Marino, sostenitore della coalizione civica trasversale, sogna “una città delle donne” in quella che chiama una “rivoluzione gentile.”

L’unità del centrodestra sembra, invece, un obiettivo ormai irraggiungibile.

Fonte: Foggiatoday.it