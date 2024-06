Manfredonia. “Il segretario della locale sezione del PD (Matteo Panza,ndr) è INNANZITUTTO un dipendente del Comune di Manfredonia, nella qualità, addirittura, di operatore della Polizia Locale.

È possibile che in questa città in piena campagna elettorale (sembrerebbe anche impegnato nel cosiddetto ‘porta a porta’) non si riesce a rispettare il dovere basilare della imparzialità, come richiamato dalla Commissaria dott.ssa Grandolfo?”.

E’ quanto dichiarato in una nota dallo Staff del candidato sindaco Ugo Galli.