Trani: poliziotto investito durante un pattugliamento

Un poliziotto di 33 anni è stato investito questa mattina alle 10 mentre era impegnato in attività di pattugliamento in via Martiri di Palermo a Trani. L’incidente è stato causato da un anziano di 80 anni alla guida di una utilitaria, che non si sarebbe accorto della presenza degli agenti in strada.

Immediatamente soccorso dal personale del 118, l’agente è stato trasportato all’ospedale di Andria e, fortunatamente, è stato dimesso dopo poche ore. La polizia sta ora esaminando la posizione dell’anziano conducente per ricostruire esattamente l’accaduto e determinare eventuali responsabilità.

Lo riporta Antennasud.com