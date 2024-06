Un’amministrazione competente è la svolta per liberare il potenziale di crescita e sviluppo di Manfredonia. Ci impegniamo a implementare, anche avuto riguardo alla complessiva gestione dei servizi cimiteriali, un’azione amministrativa efficace ed efficiente, valorizzando le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per realizzare tutti i progetti sostenibili e di impatto significativo per la nostra comunità.