“Abbiamo pianto ma anche sorriso tanto”. Cinquant’anni dopo il diploma, la Quinta B del “Galilei” di Manfredonia si ritrova ancora unita

Cinquant’anni dopo il diploma, la Quinta B del “Galilei” si ritrova ancora unita

Da studenti a nonni, il tempo passa ma l’amicizia resta: il 50° anniversario del liceo celebrato tra ricordi, sorrisi e gratitudine

Manfredonia – Un incontro speciale, dal sapore unico e irripetibile, quello che si è tenuto in questi giorni tra i componenti della storica Quinta B dell’anno scolastico 1974-75 del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Manfredonia. Un appuntamento atteso e sentito che ha celebrato il cinquantesimo anniversario del diploma, mezzo secolo dopo l’ultimo suono della campanella.

Gli ex studenti, ormai padri, madri e in molti casi anche nonni, si sono ritrovati con l’entusiasmo di sempre. Come accade ormai da anni, la tradizione della cena annuale è stata rispettata anche stavolta, ma con un significato più profondo: cinquant’anni sono un traguardo che pochi gruppi riescono a tagliare con la stessa coesione e affetto.

Il programma della giornata è stato semplice ma denso di emozione: alle ore 19, la celebrazione della Santa Messa presso la Chiesa dello Spirito Santo, momento di raccoglimento e memoria, seguito dalla cena conviviale alle ore 21 al ristorante “Monsignore” di Mattinata, tra risate, aneddoti e brindisi.

Ciò che colpisce maggiormente è il forte senso di appartenenza che lega ancora oggi questi ex alunni. In un’epoca in cui i rapporti spesso si consumano nel breve tempo di un messaggio, l’amicizia tra i membri della Quinta B resiste con forza. Un gruppo che non solo si ritrova, ma che continua a condividere momenti di vita, valori, esperienze.

Emblematica la presenza, anche quest’anno, del professore di matematica Matteo Granatiero, figura storica e stimata, ormai considerato più un amico che un ex docente. “Non è mai stato solo un professore, ma una guida, una presenza costante nel nostro cammino”, affermano i presenti con affetto.

A parlare per tutti è Antonio Fortunato, uno dei promotori dell’incontro, che con parole semplici ma sentite esprime il senso profondo dell’iniziativa:

“Ogni anno ci ritroviamo, ma stavolta è diverso. Cinquant’anni non sono pochi. Eppure siamo ancora qui, con qualche acciacco in più, ma con la stessa gioia nel cuore. Rivederci è un dono, e ciò che mi colpisce è come quella goliardia, quello spirito leggero e autentico, non ci abbia mai lasciati. I nostri figli e nipoti ci vedono forse con un po’ di curiosità, ma il messaggio che vorrei lasciare a loro è che l’amicizia, la stima, il volersi bene sono valori che resistono al tempo. Noi ne siamo la prova”.

Con commozione e un pizzico di nostalgia, ma anche con tanta riconoscenza per il percorso condiviso, il gruppo ha festeggiato questo importante anniversario brindando non solo al passato, ma anche al futuro. Perché, come dicono loro, “la Quinta B non si scioglie, nemmeno dopo cinquant’anni”.