Andria, pugni e schiaffi alla moglie 20enne davanti alla figlia: arrestato 30enne tunisino

Andria – Un uomo di origine tunisina, poco meno di 30 anni, è stato arrestato questa settimana dalle forze dell’ordine con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

La vicenda ha scosso la comunità locale, dopo che la moglie, una giovane donna di 20 anni, ha deciso di denunciare le violenze subite da mesi.

Secondo quanto ricostruito, le violenze fisiche e verbali si sono protratte nel tempo, spesso anche davanti alla loro figlia minorenne.

La donna, stanca di vivere in un clima di paura e soprusi, ha trovato il coraggio di rivolgersi alle autorità lo scorso maggio.

Recandosi direttamente al comando della Polizia Locale di Andria, ha raccontato le sue sofferenze e chiesto aiuto.

Gli agenti hanno immediatamente accompagnato la donna in ospedale per le cure del caso e hanno avviato le indagini.

Grazie alla denuncia tempestiva, sono state attivate le procedure previste dal “Codice Rosso”, una normativa che garantisce interventi rapidi contro i reati di violenza domestica.

L’uomo è stato arrestato sul posto e successivamente trasferito in carcere.

La vicenda mette ancora una volta in evidenza l’importanza delle segnalazioni delle vittime e della pronta risposta delle forze dell’ordine per tutelare chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

Le autorità continuano a monitorare la situazione e a garantire supporto alla famiglia coinvolta.

