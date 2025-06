Calcio: tifosi rilevano il Liberty a Bari, ‘l’avventura riprende’

Una passione che neppure tre decenni di lontananza da Bari hanno scalfito.

Un amore che non ha subito i contraccolpi di un trasferimento a oltre 400 chilometri dalla terra natia.

Referente da 11 anni di Bari Capitale, il gruppo dei tifosi di Roma, Vitti spiega che “seguiamo la squadra in trasferta e in casa e ora abbiamo l’occasione per fare qualcosa per la nostra città”. Il presidente che per più di due lustri ha retto il Liberty, “Ottavio De Gregorio, ha 82 anni e la società biancazzurra ha necessità di un cambio. Quindi ci siamo fatti avanti: è la nostra occasione”.

Top secret il team. “Riveleremo tutto il prossimo 26 giugno quando a Bari presenteremo le novità”, annuncia Vitti che non ha mai indossato la maglia della squadra. “Avevo cinque anni quando ho capito che non ero bravo col pallone e che sarebbero stato meglio passare sugli spalti”, sorride.

L’obiettivo della stagione qual è? “Il Liberty ha militato fino alla D, ora non dico che vogliamo raggiungere la serie A ma che vogliamo riprendere l’avventura”, conclude.

