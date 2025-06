FOGGIA – La seduta del 20 giugno della Giunta regionale pugliese ha segnato un passo significativo su più fronti, con l’approvazione di misure che spaziano dalla cultura ai trasporti, passando per l’occupazione. Tra i provvedimenti adottati spicca in particolare lo stanziamento di risorse per la messa in sicurezza della Biblioteca provinciale “La Magna Capitana” di Foggia, uno dei più importanti presìdi culturali del Mezzogiorno.

“La Magna Capitana”: messa in sicurezza e adeguamento normativo

La Giunta ha stanziato 176.726 euro per l’adeguamento della Biblioteca “La Magna Capitana” alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Gli interventi riguarderanno la messa in sicurezza degli impianti e l’aggiornamento del Certificato Prevenzione Incendi (CPI), documento indispensabile per garantire la fruibilità pubblica dell’edificio e la tutela del patrimonio librario. Sarà ASSET, l’Agenzia Strategica Regionale per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio, a curare la prosecuzione degli interventi tecnici.

Un investimento mirato non solo a garantire la sicurezza di utenti e personale, ma anche a preservare il ruolo centrale che la biblioteca svolge a livello regionale e nazionale: con oltre 400.000 volumi e una ricca sezione multimediale, “La Magna Capitana” rappresenta infatti uno dei principali poli culturali del Sud Italia, punto di riferimento per studenti, studiosi e cittadini.

SEPAC: conferme e nuovi membri nella Task Force per l’occupazione

Durante la stessa seduta, la Giunta ha proceduto alla designazione del presidente, vicepresidente e componenti del Comitato SEPAC, la Task Force regionale per il monitoraggio del sistema produttivo e delle aree di crisi.

Leo Caroli è stato confermato presidente, affiancato dal vicepresidente Gianfranco Todaro. Il comitato risulta così composto: Stefano Basile, Carlo Congedo, Paolo Di Schiena, Valeria Grippo, Stella Laforgia, Manuela Samantha Misceo, Silvana Natola, Francesco Piscazzi, Maria Cristina Rizzo, Rocco Santochirico ed Ettore Sbarra.

Il SEPAC ha il compito di coordinare le misure di contrasto alla crisi occupazionale, promuovendo strumenti di sviluppo sostenibile e di inclusione lavorativa in sinergia con enti locali e parti sociali.

Trasporti: via all’aggiornamento del piano TPL 2024–2026

Importanti novità anche sul fronte della mobilità. È stato infatti adottato l’aggiornamento del Piano Triennale dei Servizi del Trasporto Pubblico Locale (TPL) su gomma per il triennio 2024-2026. L’atto dà il via alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), primo passo per la futura messa a gara dei servizi.

L’investimento complessivo previsto ammonta a 2,25 miliardi di euro, risorse finalizzate a migliorare l’efficienza, la copertura territoriale e la qualità del trasporto pubblico su gomma. Contestualmente, è stato approvato l’avviso di preinformazione, passaggio preliminare alla gara pubblica per l’assegnazione dei servizi di TPL.

Una visione integrata per il rilancio del territorio

Gli atti approvati nella seduta del 20 giugno testimoniano l’intenzione della Regione Puglia di procedere con una visione integrata e multidimensionale dello sviluppo: tutela del patrimonio culturale, pianificazione strategica dei trasporti e monitoraggio del mercato del lavoro si configurano come assi prioritari per il rilancio socioeconomico del territorio.

In particolare, l’investimento sulla Biblioteca “La Magna Capitana” rappresenta un gesto di grande valore simbolico, in un momento in cui la cultura ha bisogno di infrastrutture sicure, accessibili e moderne per continuare a essere un motore di crescita civile e inclusione.