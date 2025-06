Foggia, 20 giugno 2025 – Si tinge di giallo la vicenda del ritrovamento del corpo senza vita di Giovanni Mastropasqua, 50 anni, originario di San Giovanni Rotondo, avvenuto nella mattinata del 19 giugno in una zona semicentrale di Foggia, tra via Arpaia e via Zuretti.

Le indagini condotte dai Carabinieri del Comando Provinciale e coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia stanno rapidamente portando a sviluppi rilevanti: un uomo è stato fermato con l’accusa di omicidio.

I Carabinieri della Compagnia di Foggia e del Nucleo Investigativo hanno infatti eseguito un fermo di indiziato di delitto –sulla cui convalida ed eventuale misura cautelare si determinerà il Giudice per le Indagini Preliminari– nei confronti di un 43enne foggiano, accusato di avere, nella mattinata di ieri 19 giugno, in via Zuretti, esploso un colpo di pistola da distanza ravvicinata all’indirizzo di Mastropasqua, attinto mortalmente al collo.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire – anche grazie alle determinanti immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona – le fasi del delitto, maturato per asseriti contrasti di natura economica, e di individuare l’indagato, rintracciato nel pomeriggio di ieri anche grazie alla sinergica collaborazione, nell’attività di ricerca, fornita da personale della Polizia di Stato.

L’uomo è stato associato nel carcere di Foggia.

Secondo fonti investigative, la vittima si trovava all’interno di una Smart rossa, dove è stata rinvenuta in posizione accasciata sul sedile, in un lago di sangue. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, insospettiti dall’auto parcheggiata in maniera anomala e dalla visibile presenza del corpo. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso.

Le prime evidenze raccolte dai rilievi della Scientifica indicano una morte violenta, verosimilmente dovuta a colpi d’arma da fuoco. L’abitacolo presentava evidenti tracce ematiche, compatibili con una dinamica di tipo esecutivo. Le forze dell’ordine hanno subito transennato l’area per eseguire tutti i rilievi tecnico-scientifici, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Ipotesi del movente: un debito di poche centinaia di euro

Stando agli ultimi aggiornamenti, il sospettato – fermato poche ore dopo il ritrovamento – si trovava all’interno dell’auto insieme a Mastropasqua al momento del delitto.

L’uomo avrebbe agito per un presunto debito di poche centinaia di euro, ma gli inquirenti non escludono altre motivazioni, inclusi eventuali dissidi personali o economici di più ampia portata.

Nei prossimi giorni saranno fondamentali l’autopsia sul corpo della vittima e l’analisi delle comunicazioni telefoniche e digitali tra i due uomini.

Chi era Giovanni Mastropasqua

Giovanni Mastropasqua era nato a San Giovanni Rotondo il 18 luglio 1974, ma da anni viveva a Foggia. “Soprannominato ‘Gigi’, sette figli, professione fruttivendolo. Persona nota nell’ambiente locale, il nome di Mastropasqua era noto alle forze dell’ordine, soprattutto in passato. Era stato coinvolto nel blitz Andromeda del 2010 condotto dalla squadra mobile e nell’operazione White Bridge dei carabinieri del 2012, entrambe contro lo spaccio di droga. Dopo quell’ultimo episodio, però, da tredici anni nessun altro guaio giudiziario. Nessun contatto recente con ambienti criminali, nessuna segnalazione, nessun allarme”, come riporta L’Immediato.net.

Il delitto di Mastropasqua è il primo omicidio dell’anno a Foggia e il terzo in provincia. I carabinieri insieme alla procura di Foggia stanno acquisendo le immagini delle numerose telecamere presenti nella zona, pubbliche e private.

