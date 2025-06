Incredibile incidente sulla Statale 89: mezzo di trasporto eccezionale incastrato sotto il ponte

Foggia – Un episodio che ha paralizzato il traffico e suscitato sconcerto si è verificato oggi sulla Statale 89, la strada che collega Manfredonia a Foggia.

Dalle ore 14 di questo pomeriggio, centinaia di veicoli, tra auto e mezzi pesanti, sono rimasti in coda per diverse ore a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo di trasporto eccezionale.

L’incidente si è verificato all’altezza dell’ultimo ponte prima dell’ingresso in città, poco distante da Foggia.

Il veicolo, appartenente a una società specializzata nel trasporto di carichi eccezionali, è rimasto incastrato sotto il ponte mentre tentava di attraversarlo.

Secondo le prime ricostruzioni, nel tentativo di passare sotto il ponte, il mezzo avrebbe toccato la struttura, rimanendo bloccato in modo improvviso e creando un ingorgo che dura ormai da ore.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco con un’autogru per tentare di liberare il mezzo e ripristinare la circolazione.

Tuttavia, per motivi di sicurezza e per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

La chiusura ha causato una lunga coda di veicoli in attesa di poter riprendere il viaggio verso Foggia o verso Manfredonia.

Le autorità stanno lavorando senza sosta per risolvere la situazione e riaprire al più presto la viabilità.

Nel frattempo, gli automobilisti sono invitati a utilizzare percorsi alternativi e a mantenere pazienza davanti a questa situazione imprevista.

L’incidente mette ancora una volta in evidenza l’importanza della pianificazione e delle misure di sicurezza nei trasporti eccezionali, soprattutto in zone strategiche come ponti e viadotti.

Lo riporta foggiatoday.it