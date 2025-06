MANFREDONIA – L’offerta di acquisto per il Manfredonia Calcio è stata ritenuta non congrua da parte della proprietà. Una decisione che, seppur legittima, ha sollevato nuove incertezze sul futuro della squadra biancoceleste, a poche settimane dalla scadenza per l’iscrizione al campionato di Serie D 2025/2026.

A seguito degli incontri istituzionali tenutisi nei giorni scorsi, l’Amministrazione Comunale ha deciso di intervenire pubblicamente con un richiamo chiaro alla società sportiva, invitandola ad adempiere ai propri doveri e a procedere senza ulteriori esitazioni all’iscrizione della squadra.

“Il calcio a Manfredonia è un patrimonio collettivo, un elemento fondante dell’identità cittadina. Non possiamo permettere che venga disperso”, si legge nella nota diffusa da Palazzo San Domenico.

Il Comune esprime forte preoccupazione per la fase di stallo che rischia di compromettere la partecipazione del club al prossimo torneo nazionale. Per questo l’Amministrazione ha voluto ribadire la propria disponibilità a collaborare con ogni soggetto interessato a contribuire alla continuità sportiva, nel rispetto dei ruoli e delle normative vigenti.

“Solo attraverso un impegno corale – prosegue la nota – tra istituzioni, società e tifoseria sarà possibile costruire un progetto solido e duraturo, in grado di ridare fiducia al movimento calcistico cittadino”.

Il rifiuto dell’unica offerta concreta pervenuta, unito all’assenza di piani alternativi noti alla cittadinanza, ha alimentato dubbi e malumori anche tra i tifosi, che da giorni chiedono maggiore trasparenza sul futuro societario.

Il tempo però stringe: il termine per formalizzare l’iscrizione alla Serie D si avvicina e, senza una svolta, la città rischia seriamente di perdere la propria squadra dai campionati nazionali.

“Il Comune farà la sua parte, come sempre ha fatto. Ma è indispensabile che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Il calcio sipontino merita rispetto”, si conclude il messaggio dell’Amministrazione.

Il futuro del Manfredonia Calcio resta dunque incerto, ma una cosa è chiara: la città non vuole arrendersi. Ora la palla passa alla società.