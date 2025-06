MANFREDONIA – Con decorrenza dal 22 giugno 2025, la Vice Commissaria Maria Tino è stata ufficialmente nominata Comandante ad interim del Corpo di Polizia Locale del Comune di Manfredonia. La nomina, disposta con decreto del Sindaco, arriva al termine della precedente assegnazione temporanea, avvenuta con Decreto n. 15 del 19 dicembre 2024, e conferma il ruolo della funzionaria ai vertici dell’apparato di vigilanza cittadino.

La decisione si fonda su una solida cornice normativa. Il provvedimento richiama infatti, tra le altre fonti, l’art. 50 comma 10 del D. Lgs. 267/2000, che attribuisce al Sindaco la facoltà di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi comunali. Inoltre, il decreto tiene conto della Legge Regionale n. 37 del 14 dicembre 2011 che disciplina l’ordinamento della Polizia Locale pugliese, e del Regolamento Regionale n. 11/2017 che stabilisce le caratteristiche delle uniformi e dei gradi, prevedendo per i Comandanti non dirigenti, nei comuni con oltre 15.000 abitanti, l’attribuzione del grado di Commissaria Superiore.

Maria Tino, inquadrata nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, con profilo professionale di “specialista dell’area di vigilanza”, risulta perfettamente in linea con i requisiti previsti dalla normativa regionale. Il suo incarico ad interim, che avrà durata annuale salvo diversa disposizione o fino alla conclusione delle procedure selettive previste dalla legge (tramite concorso pubblico o mobilità), rappresenta una scelta dettata da criteri di competenza e continuità amministrativa.

Nel decreto si specifica che il conferimento dell’incarico non comporta un incremento del trattamento economico rispetto a quello attualmente percepito dalla funzionaria. Una clausola importante, che rispetta le prescrizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, in linea con le verifiche di compatibilità finanziaria a cura della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Co.S.F.E.L.).

La nuova nomina, oltre a garantire la piena operatività del Corpo di Polizia Locale in un momento cruciale per il presidio del territorio, riconosce formalmente anche il grado superiore a Maria Tino, come previsto dalla normativa regionale, adeguando il livello di rappresentanza istituzionale alla dimensione demografica e amministrativa della città.

Il provvedimento del Sindaco dispone inoltre la trasmissione del decreto:

alla Polizia Municipale di Manfredonia,

alla funzionaria interessata,

al dirigente incaricato,

e al Procuratore Capo della Repubblica, secondo prassi di trasparenza e comunicazione degli atti amministrativi di rilevanza funzionale.