Brindisi, 20 giugno 2025 – Si chiamava Jennifer Pagliara, aveva solo 15 anni e frequentava il liceo linguistico. Una giovane vita spezzata in pochi giorni, dopo un improvviso peggioramento delle condizioni di salute, partito da una semplice febbre. Il dramma si è consumato tra l’ospedale di Brindisi e il “Vito Fazzi” di Lecce, dove la ragazza è deceduta in terapia intensiva pediatrica. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per fare piena luce sulle cause del decesso e verificare eventuali responsabilità sanitarie.

Un decorso clinico rapido e devastante

Tutto è iniziato martedì 17 giugno. Jennifer ha accusato febbre alta, brividi e difficoltà respiratorie. I genitori, preoccupati, l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. I primi accertamenti hanno fatto pensare a una polmonite: la temperatura corporea superava i 41 °C, accompagnata da tosse persistente e dispnea. I medici hanno avviato una terapia antibiotica ad ampio spettro e predisposto il monitoraggio.

Nonostante le cure, il quadro clinico è peggiorato rapidamente. Nel giro di 48 ore sono emersi segni di sofferenza epatica, dolori diffusi e un drastico calo delle piastrine, compatibili con una compromissione della coagulazione. Vista la gravità della situazione, è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

L’arrivo in terapia intensiva e il sospetto di CID

Al suo arrivo a Lecce, Jennifer è stata sottoposta a supporto respiratorio e trasfusioni. I medici hanno osservato un quadro clinico compatibile con una CID – Coagulazione Intravascolare Disseminata, una complicanza gravissima e fulminea che può insorgere in risposta a infezioni gravi o sepsi. La CID scatena la formazione di microcoaguli nei vasi sanguigni, esaurendo i fattori della coagulazione e causando emorragie interne.

Nonostante l’intervento immediato e l’impiego delle terapie intensive disponibili, Jennifer è entrata in shock emocoagulativo e ha smesso di rispondere alle cure. La giovane è spirata all’alba del secondo giorno di ricovero, circondata dai familiari e dallo staff medico che ha tentato fino all’ultimo di salvarla.

Inchiesta aperta: autopsia e cartelle cliniche sotto esame

Il caso ha profondamente scosso la comunità di Squinzano, dove la ragazza viveva con i genitori e tre fratelli. Il liceo linguistico che frequentava ha sospeso le lezioni in segno di lutto, mentre il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, ricordandola come “una ragazza piena di vita, con un sorriso contagioso”.

La Procura di Lecce ha disposto l’autopsia e il sequestro della cartella clinica per verificare la correttezza dell’iter sanitario seguito tra Brindisi e Lecce. Al centro delle indagini ci sono la tempestività della diagnosi, l’adeguatezza delle terapie e l’applicazione dei protocolli previsti in casi di sospetta CID.

Cos’è la CID e perché è così pericolosa

La Coagulazione Intravascolare Disseminata è una sindrome acuta e potenzialmente letale. Si tratta di una reazione sistemica a infezioni gravi, traumi o altre condizioni critiche: il sistema coagulativo del corpo viene attivato in modo abnorme, provocando trombi diffusi e contemporanee emorragie. È una corsa contro il tempo: la diagnosi si basa su esami ematologici specifici (piastrine, fibrinogeno, tempo di protrombina, D-dimero) e richiede un intervento immediato e multidisciplinare.

Secondo le linee guida internazionali, il trattamento comprende la rimozione della causa scatenante (spesso un’infezione), la somministrazione di antibiotici, il supporto ematologico e il monitoraggio intensivo. In molti casi, però, l’evoluzione può essere rapidissima e inarrestabile.

Ora spetta alla magistratura chiarire se si è trattato di un decorso clinico inevitabile o se ci siano state lacune nella gestione del caso. La famiglia attende risposte, mentre un intero paese piange una giovane vita spezzata troppo presto.

