(nota stampa). Dopo giorni di indignazione, proteste e legittime richieste di chiarimento da parte dei cittadini, l’Amministrazione comunale rompe finalmente il silenzio e ammette l’evidenza: qualcosa non torna.

Nel comunicato di stamane si parla di “verifiche in corso” e si promette trasparenza. Ma non basta. Non è sufficiente una generica rassicurazione a fronte di un aumento spropositato e finora, non spiegato nei fatti. Parliamo di cifre raddoppiate e triplicate, con un impatto devastante per le famiglie, i commercianti, le imprese.

Città Protagonista chiede al Sindaco di agire subito:

Convocazione immediata di un tavolo istituzionale con tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale per affrontare la questione in modo serio e trasparente, davanti ai cittadini. Sospensione immediata del pagamento delle cartelle TARI fino a quando non sarà fatta piena chiarezza. Individuazione delle responsabilità. Chi ha sbagliato, chi ha agito con superficialità o incompetenza e chi cerca di scaricare le proprie colpe su funzionari e Dirigenti deve assumersi le proprie responsabilità. Non si può continuare a sbagliare sulla pelle della città e rimanere comodamente al proprio posto. Manfredonia ha già pagato abbastanza.

Troppo facile ora parlare di “verifiche”. Il nostro Consigliere Palumbo interrogò anzitempo l’assise Comunale, avvertendo il Sindaco e la Giunta di quello che sarebbe successo sul fronte TARI, ma fu ignorato.

Dove erano attenzione e trasparenza quando è stato approvato il PEF?

Dove era la vigilanza quando AGER ha validato un piano che oggi, solo dopo le proteste, si decide di riesaminare?

Quanto al cosiddetto Bonus Sociale Rifiuti, non accettiamo che si butti la palla nel Campo avverso nazionale. La verità è che in assenza dei decreti attuativi, andava pensata un’alternativa locale, come fanno tanti Comuni che scelgono di stare dalla parte dei cittadini e non contro di loro.

Manfredonia non può vivere di azioni improvvisate, mentre le famiglie sono alla disperazione. Questa città ha bisogno di amministratori presenti, competenti, onesti. Chi non è all’altezza, faccia un passo indietro.

E intanto il Sindaco? Sempre pronto ad intervenire su tutto con toni da omelia, oggi tace. Di fronte al disastro TARI, non ha nulla da dire?

Si istituisca d’urgenza un Tavolo delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale

Città Protagonista continuerà a vigilare, denunciare e proporre soluzioni, come quella di “pagare tutti ma pagare meno”. Ma su una cosa non ci sarà mai compromesso: il rispetto per i cittadini.

Città Protagonista – Movimento Civico