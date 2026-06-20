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Home // Gargano // Baia di Campi, gioiello naturale tra Vieste e Pugnochiuso: un paradiso di mare e biodiversità nel cuore del Gargano

BAIA CAMPI Baia di Campi, gioiello naturale tra Vieste e Pugnochiuso: un paradiso di mare e biodiversità nel cuore del Gargano

La sua particolare conformazione naturale, impreziosita da grotte marine, insenature rocciose e scenari mozzafiato, offre un ambiente ideale per gli amanti del mare, dello snorkeling e delle immersioni

commons.wikimedia.org - Baia dei Campi

commons.wikimedia.org - Baia dei Campi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
20 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

Situata lungo uno dei tratti costieri più affascinanti del Gargano, tra Vieste e la rinomata località di Pugnochiuso, la Baia di Campi rappresenta una delle mete più suggestive della Puglia settentrionale. Caratterizzata da acque cristalline dai riflessi turchesi, una costa incontaminata e fondali marini straordinariamente ricchi di vita, questa baia è considerata da residenti e visitatori uno dei luoghi più belli dell’intero promontorio garganico.

La sua particolare conformazione naturale, impreziosita da grotte marine, insenature rocciose e scenari mozzafiato, offre un ambiente ideale per gli amanti del mare, dello snorkeling e delle immersioni. Sotto la superficie dell’acqua si sviluppa infatti un ecosistema di grande valore naturalistico, popolato da numerose specie marine che trovano rifugio tra le rocce e le praterie sommerse.

La Baia di Campi è inoltre celebre per i suoi iconici faraglioni, che emergono dal mare creando un panorama unico e regalando scorci di rara bellezza, particolarmente suggestivi all’alba e al tramonto. La trasparenza delle acque consente di ammirare con facilità i fondali, rendendo ogni escursione un’esperienza immersiva nella natura più autentica.

Negli anni, questo angolo di Gargano è diventato una destinazione privilegiata per chi cerca relax, paesaggi incontaminati e un contatto diretto con l’ambiente naturale, lontano dai ritmi frenetici delle località più affollate. Un patrimonio paesaggistico che continua a incantare turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, confermando il Gargano come una delle perle più preziose del Mediterraneo.

📍 Baia di Campi (Vieste) – Dove il mare incontra la natura in uno degli scenari più spettacolari della costa garganica.

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