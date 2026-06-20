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BEACH SOCCER MANFREDONIA Beach Soccer Tour 2026: Manfredonia protagonista nell’European Golden League IBS. Partite su DAZN

L'evento rappresenta un'importante occasione di promozione sportiva e turistica per il territorio

Beach Soccer Tour 2026: Manfredonia protagonista nell'European Golden League IBS. Partite su DAZN

Beach Soccer Tour 2026: Manfredonia protagonista nell'European Golden League IBS. Partite su DAZN - PH MP

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
20 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – La città sipontina conquista la ribalta internazionale grazie al Lauretana Beach Soccer Tour 2026, che ha fatto tappa a Manfredonia nell’ambito della prestigiosa European Golden League IBS.

L’evento rappresenta un’importante occasione di promozione sportiva e turistica per il territorio, portando sulle spiagge della città atleti, appassionati e addetti ai lavori provenienti da diverse nazioni. Le gare, trasmesse attraverso i canali dedicati, offrono una vetrina significativa non solo per il beach soccer europeo, ma anche per le bellezze naturali e paesaggistiche del Golfo di Manfredonia.

Particolarmente apprezzate dagli organizzatori e dagli spettatori sono state le suggestive riprese aeree della città, realizzate da Manuel Pacino, che mostrano scorci iconici del litorale sipontino, il mare cristallino e il caratteristico profilo urbano dominato dal faro e dal centro storico. Immagini che contribuiscono a raccontare Manfredonia come destinazione ideale per sport, turismo e cultura.

Le partite dell’European Golden League IBS disputate a Manfredonia sono disponibili sulla piattaforma DAZN, dove è possibile rivivere i momenti più significativi dell’evento e ammirare le immagini della città che hanno accompagnato la manifestazione.

clicca qui per le finali

1 commenti su "Beach Soccer Tour 2026: Manfredonia protagonista nell’European Golden League IBS. Partite su DAZN"

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