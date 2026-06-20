"Chicchirichì!". Galli in centro città a Foggia, residenti esasperati: “Svegliati ogni notte dalle 3 del mattino”

Foggia – Da diversi mesi alcuni residenti della zona compresa tra Via Vittime Civili e una strada interna a Foggia segnalano una situazione di forte disagio legata alla presenza di alcuni galli custoditi all’interno di un cortile privato.

Secondo quanto riferito dagli abitanti del quartiere, gli animali inizierebbero a cantare già tra le 3 e le 4 del mattino, proseguendo poi a intervalli per diverse ore. Un problema che, soprattutto nel periodo estivo, con le finestre aperte, renderebbe difficile il riposo notturno di numerose famiglie della zona.

I residenti parlano di una situazione non episodica, ma ripetuta quotidianamente, già segnalata – a loro dire – agli organi competenti. Al momento, tuttavia, il disagio risulterebbe ancora irrisolto.

Oltre al tema della quiete pubblica, alcuni cittadini chiedono anche che vengano effettuate verifiche sulle condizioni di custodia degli animali, nel rispetto del loro benessere e delle normative vigenti. Saranno naturalmente le autorità competenti, qualora lo ritengano necessario, ad accertare eventuali irregolarità.

La richiesta degli abitanti è semplice: fare chiarezza e individuare una soluzione che possa tutelare sia il diritto al riposo dei residenti sia il benessere degli animali coinvolti.

«Non chiediamo polemiche – spiegano i residenti – ma attenzione verso un problema che da mesi incide sulla qualità della vita del quartiere».

Una segnalazione che ora viene portata all’attenzione pubblica con l’auspicio che gli enti preposti possano intervenire per verificare la situazione e favorire una soluzione equilibrata.

Foto inviate dai residenti.