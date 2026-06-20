Resta ancora sospesa la scelta sulla delega al Turismo nella giunta regionale, con il governatore Antonio Decaro che, al momento, non procede a nuove nomine e mantiene la competenza direttamente in capo a sé.

Nel frattempo, tra gli ambienti vicini al presidente, prende corpo l’ipotesi di un possibile ritorno in giunta di Graziamaria Starace, qualora si chiarisse la posizione nell’inchiesta che la riguarda. Una prospettiva che viene comunque collocata in un orizzonte temporale non breve, tra uno o due mesi o anche oltre.

L’ex assessora si è dimessa dopo la pressione legata a un’indagine per concussione avviata dalla Procura di Foggia, riferita a fatti risalenti alla sua precedente esperienza amministrativa a Vieste. A pesare anche la sua posizione patrimoniale: la titolarità dell’8% di quote in una società che gestisce un villaggio turistico a Vieste e la proprietà di diverse unità immobiliari destinate all’attività turistica.

Informazioni che, secondo quanto emerso, non sarebbero state inizialmente comunicate né alla formazione politica di riferimento né allo stesso governatore, al quale sarebbe stata indicata soltanto la sua professione di insegnante.

Nei colloqui con Decaro, Starace avrebbe chiarito di essere semplice proprietaria degli immobili, affidandone la gestione a terzi e percependo un canone fisso di locazione, indipendente dall’andamento del mercato turistico o da eventuali scelte normative. Da qui la posizione secondo cui non sussisterebbe un conflitto di interessi, ipotesi che era circolata sulla stampa. Il presidente aveva comunque difeso pubblicamente l’ex assessora e sostenuto il disegno di legge sugli affitti brevi.

Nonostante ciò, Starace ha scelto di fare un passo indietro.

La sua eventuale sostituzione si presenta complessa anche per gli equilibri interni alla maggioranza, tra rappresentanza politica, territoriale e di genere. Una nomina femminile porterebbe a valutare esponenti del Movimento 5 Stelle come la foggiana Barone o la tarantina Angolano, con un possibile sbilanciamento della rappresentanza. Nel Partito Democratico, invece, la viestana Rossella Falcone è considerata non praticabile per dinamiche locali, mentre Loredana Capone aumenterebbe il peso della provincia di Lecce. Resterebbe l’ipotesi di Isabella Lettori, unica espressione del Brindisino ancora senza rappresentanza in giunta.

Secondo questo quadro, la scelta più prudente sarebbe rinviare ogni decisione, anche per evitare letture politiche di una eventuale “sostituzione” dell’assessora dimissionaria.

L’orientamento che circola è quello di attendere gli sviluppi dell’inchiesta, in particolare l’esito dell’analisi delle registrazioni depositate in Procura. Solo in caso di elementi non rilevanti sul piano penale, si valuterebbe un possibile rientro di Starace.

Sul tema del conflitto di interessi, alcune fonti politiche ritengono che situazioni analoghe non siano isolate, citando la presenza di altri amministratori regionali con attività nel settore turistico. Un argomento che però non elimina il nodo politico della compatibilità tra incarichi pubblici e interessi privati.

Va inoltre ricordato che Starace, insieme alla lista di riferimento di Decaro, aveva sottoscritto la Carta di Avviso Pubblico, un documento di impegno etico con standard più stringenti rispetto alla normativa ordinaria, al quale aderisce anche la Regione.

Nel centrosinistra, secondo quanto trapela, il tema del conflitto di interessi resta oggetto di confronto interno, anche se senza prese di posizione pubbliche esplicite. Più silente, invece, il centrodestra, che sulla vicenda non ha finora registrato interventi rilevanti.

Lo riporta retegargano.it, fonte corriere del mezzogiorno.it.