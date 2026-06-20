"Diciotto mesi di lavoro per questo galeone": al Mercatino di Manfredonia un capolavoro da 4mila euro

(A cura di Giuseppe Saldutto) Manfredonia, 20 giugno 2026. Alle ore 6 del mattino arriviamo alle spalle dello storico Castello di Re Manfredi. Gli operatori sono già al lavoro per allestire gli stand del mercatino dell’antiquariato: banchi ricchi di bigiotteria vintage, oggetti di antiquariato e modernariato, quadri, dischi in vinile, libri, giocattoli, monete e tanto altro.

Un appuntamento ormai fisso per appassionati e collezionisti, che una volta al mese, nel penultimo fine settimana, richiama visitatori da tutta la provincia. I più fortunati sono quelli che arrivano di prima mattina: chi trova il giocattolo di un tempo, chi una moneta rara, come l’euro dedicato a Padre Pio coniato dal Vaticano, proposto a non meno di 50 euro.

Dietro ogni banco c’è fatica, passione e sacrificio. Molti operatori partono dopo la mezzanotte dalla provincia di Bari, da Carapelle, da Foggia, da San Severo e da altri centri della Puglia. Caricano camion pieni di oggetti, spesso pesanti e delicati, affrontano ore di viaggio e poi, una volta giunti a Manfredonia, montano gazebo, tavoli ed esposizioni.

Il caldo è forte già dalle prime ore del mattino. Gli espositori sanno bene che prima del tardo pomeriggio l’affluenza è ridotta: c’è chi va al mare e chi attende che il sole cali. Poi, però, la città si anima. Fino a tarda notte tanti manfredoniani e visitatori passeggiano tra gli stand, incuriositi dagli oggetti del passato, dai vinili 33 e 45 giri, dai fumetti rari e dalle tante occasioni.

Tra gli espositori incontriamo Mario Di Giovanni, libraio esperto proveniente da Carapelle, che propone dischi in vinile, libri e fumetti d’epoca. C’è poi Jenny Balina, esperta di bigiotteria preziosa e vintage, che vive in Puglia da diverso tempo. Jenny si complimenta con Manfredonia e con le bellezze del territorio: il mare, i monti, il Castello di Re Manfredi e il clima accogliente.

«Il mercatino abbellisce ancora di più questa splendida cittadina affacciata sul mare – racconta Jenny –. Venite a trovarci numerosi, vi aspettiamo».

Nel suo spazio espositivo propone pietre vere, argento, bigiotteria vintage e oggetti preziosi. Sabato il mercatino sarà attivo dalle ore 10 fino alle 3 del mattino, mentre domenica dalle ore 10 fino a mezzanotte.

Tra i banchi anche Antonio Bruno, conosciuto a Foggia per il suo impegno come attore teatrale. Espone giocattoli vintage, automobiline d’epoca e un Pinocchio degli anni Settanta. Diverse persone, sorridendo, lo paragonano all’attore americano Brad Pitt per una certa somiglianza fisica. Lui replica con ironia: «Sono attore, ma di Foggia».

Da San Severo arriva Giuseppe Verrilli, appassionato di numismatica. Propone monete e banconote di ogni genere. «Francobolli e schede telefoniche ormai hanno perso molto mercato – spiega –. La numismatica invece resiste. Questa banconota degli anni Quaranta, completa di cornice, la propongo a 140 euro. La moneta di Padre Pio realizzata dal Vaticano, invece, a 50 euro. Tra i giovani c’è ancora molta richiesta per le collezioni di euro».

Da Modugno, in provincia di Bari, arriva invece Gianni Montarulo, che espone una spettacolare riproduzione in miniatura di un galeone spagnolo del Settecento. Un’opera unica, realizzata interamente a mano in 18 mesi: 1,30 metri di lunghezza per 1,15 metri di altezza. Il valore stimato è di circa 3-4 mila euro, con possibilità di trattativa. Accanto a questo pezzo di grande pregio, Montarulo propone anche oggetti più accessibili, come un vaso in terracotta dell’Ottocento al prezzo di 15 euro.

«Per i mobili antichi il mercato è quasi fermo – racconta –. Sta crescendo invece l’interesse per il vintage, dagli anni Settanta fino agli anni Novanta. È un fenomeno in continua evoluzione: vedremo se durerà».

Una passeggiata al Castello, tra questi stand, diventa così un viaggio nel tempo. Oggetti che ricordano l’infanzia, libri dimenticati, giocattoli di un’epoca passata, monete, dischi e piccoli tesori capaci di riaccendere ricordi e nostalgia.

Comprare un Pinocchio degli anni Settanta, un disco in vinile o una vecchia banconota significa, anche solo per un momento, tornare bambini, ritrovare sogni, entusiasmo e speranze. Con pochi euro si può viaggiare nel passato e sognare ad occhi aperti.

Poi arriva lunedì, già alle porte. Ma il ricordo di quel piccolo mondo antico, allestito alle spalle del Castello di Re Manfredi, resta vivo.

Descrizione del fotografico allegato

Jenny Balina, con alle spalle Simona Di Giovanni, propone al pubblico bigiotteria preziosa e vintage, argento e altri oggetti ricercati.

La bigiotteria vintage e preziosa di Jenny Balina è esposta nel suo spazio all’interno del mercatino, alle spalle del Castello di Re Manfredi.

Gianni Montarulo, proveniente da Modugno, espone una splendida riproduzione in miniatura di una nave da guerra: un galeone spagnolo del Settecento. L’opera, realizzata interamente a mano in 18 mesi, misura 1,30 metri di lunghezza e 1,15 metri di altezza. Il valore stimato è di circa 3-4 mila euro, trattabili. Un pezzo unico, destinato a veri intenditori.

Mario Di Giovanni, da Carapelle, propone dischi in vinile 33 e 45 giri, libri e fumetti d’epoca, alcuni dei quali rarissimi.

Antonio Bruno, noto a Foggia per il suo impegno come attore teatrale, espone giocattoli vintage, automobiline e un Pinocchio degli anni Settanta. Posa per il fotografo Giuseppe Saldutto. Diverse persone lo scambiano per l’attore americano Brad Pitt, ma lui precisa con ironia: «Sono attore, ma di Foggia».