Dieci interrogazioni in Consiglio comunale, Ugo Galli: "Pronti a segnalare al Prefetto condotte e decisioni palesemente faziose"

Il consigliere comunale Ugo Galli ha reso noto il contenuto delle dieci interrogazioni discusse nell’ultima seduta del Consiglio comunale, presentate insieme al collega Fabio Di Bari, cogliendo l’occasione per criticare il comportamento del presidente dell’assise cittadina.

Secondo Galli, il presidente del Consiglio comunale deve svolgere un ruolo di garanzia nei confronti di tutti i componenti dell’assemblea, senza distinzioni tra maggioranza e opposizione. A suo giudizio, l’utilizzo di tale funzione per favorire iniziative propagandistiche o interventi di esponenti dello stesso schieramento politico rappresenterebbe una violazione dello spirito e delle prerogative della carica.

“Non esiteremo, quindi, ad inviare segnalazioni al Prefetto, per denunciare condotte e decisioni palesemente faziose”, ha dichiarato il consigliere comunale.

Nel corso della seduta sono state affrontate dieci interrogazioni riguardanti diverse problematiche cittadine.

Tra queste, Galli ha evidenziato i ritardi nella pulizia delle spiagge, definendoli “gravi e inaccettabili” e ritenendo che possano compromettere l’immagine turistica della città.

Il consigliere ha inoltre ricordato la proposta di intitolare la struttura sportiva di via Orto Sdanga a Francesco Tomaiuolo, scomparso prematuramente, e quella relativa all’apposizione di una targa commemorativa in memoria di Antonio Senisi, il giovane deceduto tragicamente nei giorni scorsi.

Critiche sono state rivolte anche alla programmazione estiva 2026, che Galli giudica tardiva e caratterizzata da un cartellone “inconsistente”, nonostante un investimento superiore ai 207 mila euro.

Tra le questioni affrontate figurano anche la carenza di loculi cimiteriali, la situazione dell’oasi Lago Salso dopo il devastante incendio dello scorso anno e lo stato di attuazione degli interventi sull’infrastruttura portuale.

“Abbiamo ricevuto risposte scarse”, ha affermato Galli in riferimento alle informazioni richieste sugli interventi effettuati nell’area di Lago Salso.

Il consigliere ha poi richiamato l’attenzione sulla manutenzione delle aree verdi degli istituti scolastici, sostenendo che alcuni dati forniti dall’assessore Schiavone sarebbero stati pubblicamente contestati dal consigliere Di Bari.

Particolarmente severo il giudizio sulla situazione della Polizia Locale, che, secondo Galli, opererebbe con 25 agenti in servizio rispetto ai 78 previsti, una condizione che definisce critica.

Infine, il consigliere comunale ha ribadito il valore dell’opera “Cristo del Gargano”, ideata dall’ingegnere Michelangelo De Meo, ritenendola un progetto in grado di valorizzare il territorio e lamentando che sia stata sottovalutata e derisa da alcuni esponenti politici presenti in aula.

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli – consigliere comunale.