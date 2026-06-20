Da docente, ma soprattutto da persona che vive quotidianamente in mezzo ai giovani, vorrei offrire una riflessione diversa sui video dei ragazzi intervistati prima della Maturità. In queste ore si rincorrono giudizi sferzanti che condannano in blocco i maturandi e, di contro, difese accorate che gridano al bigottismo di chiunque osi criticarli.

Credo sia necessario fare un passo di lato rispetto a questa tifoseria per guardare le cose da una prospettiva più profonda. Conosco bene quegli sguardi spavaldi.

Dietro quei sorrisi ironici ed esibiti davanti alle telecamere, so perfettamente che si nascondono ragazzi splendidi, garbati e sensibili (uno di loro, tra l’altro, è stato anche un mio alunno). So che l’ironia e la risata sono, da sempre, lo scudo più potente che i diciottenni usano per proteggersi dall’ansia, dalla paura del futuro e da un carico di aspettative che a volte toglie il fiato. Sorridere prima di un esame è sano, è umano, è persino terapeutico.

C’è un limite, però, che come educatori e come adulti non dovremmo confondere, ed è qui che si inserisce la mia riflessione.

L’ironia è una cosa. Il “sinceramente non me ne frega niente” detto a favore di microfono è un’altra. Dire che non importa nulla di un traguardo che segna la fine di un percorso durato cinque anni non ha niente di ironico. Non è una battuta di spirito.

Il menefreghismo ostentato non è la stessa cosa della leggerezza o del coraggio. Le parole hanno un peso e un significato. Quando sdoganiamo l’idea che il disinteresse sia l’unico atteggiamento “figo” o da difendere a spada tratta, stiamo togliendo valore ai ragazzi stessi e ai loro sforzi. Stiamo legittimando l’indifferenza come valore protettivo. Io non credo che a quei ragazzi non importi nulla. Credo invece che importi eccome, ma che oggi sia diventato terribilmente difficile mostrare la propria vulnerabilità.

Mostrarsi fragili, emozionati o preoccupati viene percepito come una debolezza da evitare a tutti i costi, e allora si preferisce indossare la maschera del distacco.

Difendere i nostri giovani non significa giustificare ogni loro posa; significa aiutarli a capire che avere paura è lecito, che dare importanza alle cose è bello, e che non c’è bisogno di fingersi cinici per sembrare forti. Nessun bigottismo e nessuna condanna per un video di pochi secondi. Solo un augurio sincero a tutti i maturandi: abbiate il coraggio di emozionarvi, di dare valore a quello che fate e di ammettere che sì, vi frega eccome. È proprio da quel “mi frega” che comincia il vostro futuro.

La prof.ssa Annalisa Totaro dell’I.C. “Domenico Savio” di Mattinata