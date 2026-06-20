FOGGIA – «Undici giorni di caos politico e nessuna vera spiegazione alla città». È il duro giudizio espresso dal consigliere comunale e segretario provinciale del movimento Cambia, Nunzio Angiola, dopo la decisione della sindaca Maria Aida Episcopo di ritirare le dimissioni presentate lo scorso 8 giugno.

Secondo Angiola, la vicenda rappresenta «una delle pagine più surreali della vita amministrativa cittadina degli ultimi anni». Una crisi politica apertasi all’indomani della revoca di due assessori e della riorganizzazione delle deleghe in giunta, culminata con l’ammissione pubblica della difficoltà della maggioranza nel mantenere i numeri necessari in Consiglio comunale.

Per l’esponente di opposizione, il videomessaggio con cui la sindaca ha annunciato il ritiro delle dimissioni non ha chiarito i veri nodi politici della vicenda. «I cittadini – sostiene Angiola – non attendevano un racconto personale, ma una spiegazione chiara sulle ragioni della crisi e sulle condizioni che hanno consentito di superarla».

Al centro delle critiche vi è soprattutto la mancanza di risposte su quanto accaduto nelle ultime settimane. «Cosa è cambiato in undici giorni?», si chiede Angiola, evidenziando come la stessa maggioranza che aveva mostrato profonde divisioni sia oggi tornata a sostenere la prosecuzione del mandato della sindaca senza che siano stati resi noti i contenuti dell’accordo politico raggiunto.

Nel comunicato viene inoltre sottolineata la coincidenza temporale tra il ritiro delle dimissioni e la partecipazione della sindaca all’evento dedicato all’opera Andrea Chénier, in programma il 19 giugno e inserito nel cartellone culturale cittadino promosso dalla Camera di Commercio e trasmesso dalla Rai. Una circostanza che, secondo Angiola, «non può non suscitare interrogativi», considerata la gravità della crisi che fino a poche ore prima appariva ancora aperta.

Il consigliere critica anche il riferimento fatto dalla sindaca a precedenti crisi amministrative e a vicende politiche del passato. Per Angiola, i cittadini chiedono di comprendere le ragioni dell’attuale situazione e non di assistere a confronti con altre stagioni amministrative.

Nel mirino finisce anche il ringraziamento rivolto dalla prima cittadina ai partiti, alle liste civiche e ai consiglieri che hanno scelto di proseguire il percorso amministrativo. «Sono gli stessi soggetti politici che hanno determinato la crisi», osserva Angiola, contestando la rappresentazione di tali forze come garanti della stabilità.

Particolarmente severo il passaggio dedicato all’appello al rispetto e alla collaborazione rivolto alle opposizioni. Secondo il segretario provinciale di Cambia, in quasi tre anni di amministrazione le proposte della minoranza sarebbero state sistematicamente respinte, spesso senza un reale confronto in aula.

Angiola giudica inoltre «fuori fuoco» il riferimento ai commenti dei cittadini sui social network, sostenendo che la questione delle dimissioni e del loro ritiro sia innanzitutto un tema politico e istituzionale, che richiede spiegazioni sul funzionamento della maggioranza e sulla credibilità dell’azione amministrativa.

Infine, il consigliere torna sulle scuse rivolte dalla sindaca per le proprie «debolezze e carenze», ritenendo che avrebbero dovuto rappresentare il punto di partenza dell’intervento pubblico. «Le scuse andavano rivolte immediatamente alla città», afferma, per una crisi che ha generato giorni di incertezza politica e istituzionale.

Per Angiola, il ritiro delle dimissioni non cancella le contraddizioni che hanno portato alla loro presentazione. «Foggia merita rispetto, trasparenza e soprattutto la verità politica su quanto accaduto», conclude il consigliere comunale