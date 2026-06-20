Emergenze in agricoltura, vertice al Parco del Gargano. Gatta: «Servono risposte concrete per tutelare imprese e territorio»

MONTE SANT’ANGELO – Danni provocati dalla fauna selvatica, gestione dei residui di potatura anche in funzione della prevenzione della diffusione della Xylella fastidiosa, sostegno alle aziende agricole che operano all’interno del Parco Nazionale del Gargano. Sono stati questi i principali temi affrontati nel corso di un tavolo istituzionale svoltosi presso la sede dell’Ente Parco del Gargano, al quale ha partecipato l’onorevole Giandiego Gatta.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni e rappresentanti del comparto agricolo per individuare soluzioni efficaci alle criticità che da tempo interessano allevatori e agricoltori del territorio.

Tra gli argomenti al centro della discussione, il passaggio dall’attuale sistema di indennizzo a quello del risarcimento per i danni causati dalla fauna selvatica, in particolare da lupi e cinghiali, una richiesta avanzata con forza dagli operatori del settore che lamentano perdite economiche sempre più consistenti.

Si è inoltre discusso delle politiche necessarie per il contenimento dell’eccessiva presenza di cinghiali e lupi nel territorio garganico, fenomeno che continua a generare ripercussioni significative sia sulle attività produttive sia sulla sicurezza delle aziende agricole.

Altro tema affrontato è stato quello della gestione e della bruciatura dei residui delle potature nelle aree ricadenti nel Parco, questione particolarmente rilevante anche alla luce delle misure di prevenzione contro la diffusione della Xylella fastidiosa, che rappresenta una delle principali minacce per il patrimonio olivicolo pugliese.

«Ho partecipato con grande attenzione a questo tavolo istituzionale – ha dichiarato l’onorevole Giandiego Gatta – perché ritengo fondamentale ascoltare le istanze di allevatori e agricoltori, che ogni giorno affrontano difficoltà crescenti e meritano risposte rapide ed efficaci. Il passaggio dall’indennizzo al risarcimento rappresenta una misura di equità nei confronti di chi subisce danni ingenti causati dalla fauna selvatica».

«Occorre inoltre – ha aggiunto Gatta – adottare strumenti concreti per il contenimento del numero eccessivo di cinghiali e lupi, garantendo al tempo stesso il necessario equilibrio ambientale. È una sfida che va affrontata con serietà e pragmatismo, nell’interesse delle imprese agricole e dell’intero territorio».

«La tutela dell’ambiente e il sostegno all’economia agricola non sono obiettivi contrapposti – ha concluso il parlamentare – ma devono procedere insieme. Per questo continuerò a sostenere ogni iniziativa utile a difendere le aziende agricole del Gargano, valorizzando al contempo il patrimonio naturalistico che rende unico questo territorio».

L’incontro si inserisce nel percorso di confronto avviato per individuare soluzioni condivise a favore del comparto agricolo garganico, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità ambientale, sviluppo economico e tutela delle attività produttive locali.