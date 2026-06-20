FOGGIA – “Le opposizioni scambiano il senso di responsabilità per una sceneggiata perché sono abituate a concepire la politica soltanto come una spartizione di poltrone o come un’occasione per paralizzare la città”. È un attacco frontale quello lanciato da Achille Capozzi, capogruppo della lista Con Foggia, che interviene nel dibattito politico seguito al ritiro delle dimissioni della sindaca Maria Aida Episcopo e alle critiche mosse dalle forze di minoranza.

Le dichiarazioni arrivano dopo giorni di tensione politica culminati con la decisione della prima cittadina di revocare le dimissioni e proseguire il mandato amministrativo. Una scelta che, secondo Capozzi, rappresenta la dimostrazione della tenuta della maggioranza e della capacità del cosiddetto Campo Largo di affrontare le difficoltà attraverso il confronto politico e istituzionale.

“Il Campo Largo ha dimostrato l’esatto contrario di quanto sostiene l’opposizione: capacità di confronto, maturità politica e un’assoluta priorità ai bisogni di Foggia”, afferma il consigliere comunale, respingendo le accuse arrivate da Fratelli d’Italia e dal consigliere Nunzio Angiola.

Nel mirino delle opposizioni erano finite soprattutto le settimane di incertezza seguite all’annuncio delle dimissioni della sindaca. Per Capozzi, tuttavia, quegli undici giorni non rappresentano un periodo perso o una fase di stallo amministrativo, bensì un passaggio necessario per verificare la solidità della coalizione e rilanciare l’azione di governo.

“Nessun mistero e nessuna catena di subordinazioni – sostiene –. Gli undici giorni trascorsi dall’annuncio delle dimissioni non sono stati un vuoto a perdere, ma il tempo necessario per una discussione franca, seria e democratica all’interno delle forze di maggioranza”.

Secondo il capogruppo di Con Foggia, il confronto politico avvenuto nelle ultime settimane sarebbe stato il segnale di una coalizione viva e capace di interrogarsi sulle proprie prospettive amministrative. “Quando si governa una città complessa come Foggia, segnata da anni di commissariamento e da una difficile eredità amministrativa, il confronto non è una debolezza ma un dovere di trasparenza”, aggiunge.

Capozzi difende inoltre la scelta della sindaca Episcopo di aprire una verifica politica all’interno della maggioranza, sottolineando come la risposta arrivata dai partiti e dalle liste che sostengono l’amministrazione sia stata compatta. “La sindaca ha chiesto una verifica vera e la risposta della coalizione è stata corale, solida e messa nero su bianco, senza sotterfugi”, evidenzia.

Non manca poi una replica alle accuse mosse dalle opposizioni sulla gestione della città e sullo stato di avanzamento dei principali dossier amministrativi. In particolare, il capogruppo respinge le critiche relative ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e alle condizioni del decoro urbano.

“Fa sorridere che proprio Fratelli d’Italia parli di poltrone o di danni alla città, dimenticando il disastro amministrativo da cui Foggia sta faticosamente uscendo grazie al lavoro di questa amministrazione”, afferma. “I fondi del PNRR non sono affatto persi, mentre manutenzione stradale e decoro urbano rappresentano sfide quotidiane che stiamo affrontando con serietà e concretezza”.

Tra i temi affrontati anche quello relativo all’approvazione del conto consuntivo, passaggio considerato fondamentale per la stabilità finanziaria dell’ente. Per Capozzi, l’atto che la maggioranza si prepara a votare dimostrerà come la situazione economica del Comune non sia mai stata realmente a rischio.

L’esponente di Con Foggia riserva infine una stoccata al consigliere Nunzio Angiola, che aveva criticato il tono del videomessaggio con cui la sindaca aveva spiegato la decisione di ritirare le dimissioni.

“Il registro utilizzato dalla sindaca non era emotivo, ma profondamente umano e rispettoso dei cittadini”, conclude Capozzi. “Noi restiamo al nostro posto, uniti e compatti nel Campo Largo, non per difendere uno status quo ma per garantire continuità ai progetti avviati e assicurare a Foggia la stabilità che merita”.