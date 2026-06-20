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Home // Cinema // Foggia, il regista iraniano Sajad Soleymani: “Il cinema indipendente deve attraversare i confini”

SAJAD SOLEYMANI Foggia, il regista iraniano Sajad Soleymani: “Il cinema indipendente deve attraversare i confini”

Protagonista della nona edizione di Mònde – Festa del Cinema sui cammini, svoltasi a Foggia a fine maggio, dove è stato premiato per il suo cortometraggio Ker

Foggia, il regista iraniano Sajad Soleymani: “Il cinema indipendente deve attraversare i confini”

Foggia, il regista iraniano Sajad Soleymani: “Il cinema indipendente deve attraversare i confini” - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Giugno 2026
Cinema // Cronaca //

Il cinema come linguaggio universale che supera barriere politiche e geografiche. È il messaggio lanciato dal regista iraniano Sajad Soleymani, protagonista della nona edizione di Mònde – Festa del Cinema sui cammini, svoltasi a Foggia a fine maggio, dove è stato premiato per il suo cortometraggio Ker.

Il cineasta non ha potuto raggiungere l’Italia a causa di problemi legati al visto, ma ha inviato un videomessaggio durante la manifestazione, ribadendo il valore del cinema indipendente come strumento di dialogo e resistenza culturale.

“Il cinema indipendente deve continuare ad attraversare i confini”, ha dichiarato Soleymani, sottolineando le difficoltà affrontate dai registi nel proprio Paese e oltre i confini nazionali. “Purtroppo problemi legati al visto mi hanno impedito di raggiungervi, ma non mi fermerò e sto già lavorando al mio prossimo progetto indipendente”.

Il suo cortometraggio Ker ha ricevuto il Premio Archivio Mad – Cortometraggio, sezione Panorama Memoria, con una motivazione che ne evidenzia la capacità di raccontare una storia di amore, paura e resistenza ambientata in uno spazio sacro trasformato in luogo di tensione umana e politica.

La giuria ha sottolineato come l’opera interroghi i temi della libertà dei corpi, dei desideri e delle identità, promuovendo uno sguardo multiculturale capace di valorizzare la pluralità delle fedi e delle esperienze umane.

In una nota, gli organizzatori del festival hanno evidenziato come il riconoscimento assuma un significato ancora più forte alla luce delle attuali tensioni internazionali e del dibattito su convivenza, dialogo interculturale e libertà di espressione.

Nel suo intervento, Soleymani ha inoltre ringraziato per il premio, dedicandolo “a tutte le persone che credono nel cinema indipendente e a tutti coloro che sono sinceramente felici di vedere il successo degli altri”.

Lo riporta foggiatoday.it.

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