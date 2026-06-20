Foggia, l’imprenditore Raffaele Fasciano nominato membro onorario dell’Odv Pompieri “Alfredo Gramazio”

L’imprenditore foggiano Raffaele Fasciano, a capo di Ais Service Infortunistica Stradale, è stato nominato membro onorario dell’Odv Pompieri “Alfredo Gramazio” di Foggia, associazione di volontariato attiva nel settore della protezione civile.
Il riconoscimento formalizza un rapporto di collaborazione consolidato nel tempo e rinnovato periodicamente dal consiglio direttivo dell’associazione, a testimonianza del sostegno fornito negli anni alle attività operative dei volontari.
Nel corso del tempo, il contributo di Fasciano si è tradotto in interventi concreti a favore della protezione civile locale, tra cui l’acquisto di un mezzo antincendio, la fornitura di dispositivi di protezione individuale durante l’emergenza Covid-19, il finanziamento di un pulmino per il trasporto di persone con disabilità e, più recentemente, l’ampliamento del parco mezzi con un ulteriore veicolo destinato alle attività antincendio.
Il presidente dell’associazione, Silvano Rossetti, ha sottolineato il valore della collaborazione: «Nel corso degli anni abbiamo sempre trovato in Raffaele Fasciano una disponibilità concreta nel sostenere le nostre necessità operative».
Per Fasciano, l’attività imprenditoriale si accompagna da tempo a un impegno verso il territorio e le realtà del volontariato locale, in una prospettiva di responsabilità sociale d’impresa.
Il legame tra Ais Service e l’Odv Pompieri “Alfredo Gramazio” viene così indicato come un esempio di sinergia tra mondo imprenditoriale e associazionismo, orientato al sostegno concreto delle attività di utilità sociale.
Lo riporta foggiatoday.it.