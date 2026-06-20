Incendio in un resort nella Repubblica Dominicana: morta l’italiana Francesca Valentino

È Francesca Valentino, 46 anni, originaria di Caserta, la donna italiana morta nell’incendio che ha quasi completamente distrutto un resort nella Repubblica Dominicana. Lo riporta Tgcom24.

La donna, secondo quanto emerso, aveva vissuto a Bayahibe, località turistica dove si trova la struttura colpita dalle fiamme, come risulterebbe anche dai suoi profili social.

Valentino sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre si trovava sulla spiaggia, dove era accorsa insieme agli altri turisti dopo l’evacuazione delle stanze dell’hotel. A provocare il malore sarebbe stata un’ondata di fumo proveniente dall’area incendiata.

La 46enne avrebbe inalato monossido di carbonio, perdendo conoscenza. Successivamente sarebbe stata trasportata in ospedale con un’auto privata, ma per lei non ci sarebbe stato nulla da fare.

L’incendio ha provocato gravi danni alla struttura ricettiva, quasi completamente distrutta dalle fiamme. Restano da chiarire le cause del rogo e l’esatta dinamica dell’accaduto. Lo riporta tgcom24.