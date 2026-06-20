MANFREDONIA – Un appello accorato affinché venga restituito decoro e sicurezza a uno spazio che per generazioni di bambini ha rappresentato un luogo di crescita, gioco e socializzazione. A lanciarlo è Rosaria Trotta, insegnante di scuola primaria in pensione dopo 44 anni di servizio sul territorio, che attraverso una lettera aperta richiama l’attenzione sullo stato del giardino del plesso scolastico San Giovanni Bosco di Manfredonia.

La docente racconta di essere tornata recentemente nella scuola in occasione del pensionamento di alcune storiche colleghe. Una visita che avrebbe dovuto essere carica di ricordi e di emozioni positive, ma che si è trasformata in un momento di amarezza.

«Ho riscontrato uno stato di assoluto degrado nel giardino del plesso scolastico», scrive Trotta, sottolineando come le aree verdi rappresentino un elemento fondamentale non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche educativo e sociale.

Secondo l’ex insegnante, gli spazi esterni di una scuola costituiscono una risorsa preziosa per la formazione dei più piccoli, favorendo attività all’aria aperta, momenti di aggregazione e percorsi didattici legati al rispetto dell’ambiente. Per questo motivo ritiene necessario un intervento rapido da parte delle istituzioni competenti.

«Considerando il valore educativo, sociale e di sicurezza che le aree verdi rivestono per i nostri bambini – evidenzia – ho sentito il dovere morale di sensibilizzare la cittadinanza e le istituzioni affinché si intervenga tempestivamente».

L’auspicio della docente è che la segnalazione possa contribuire ad accendere i riflettori sulla situazione e favorire un’azione concreta di riqualificazione dell’area.

Un invito che si traduce in una richiesta di attenzione verso un patrimonio collettivo che appartiene non solo alla scuola, ma all’intera comunità cittadina.

Redazione StatoQuotidiano