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Home // Cronaca // Manfredonia, bambino di 8 anni aggredito da tre anziani: ferito e trasportato in ospedale (FOTO)

BIMBO AGGREDITO Manfredonia, bambino di 8 anni aggredito da tre anziani: ferito e trasportato in ospedale (FOTO)

Stando alle testimonianze iniziali, i tre avrebbero colpito il bambino con dei bastoni e gli avrebbero procurato anche graffi.

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
20 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Un bambino di circa 8-9 anni sarebbe stato aggredito nel pomeriggio da tre persone anziane in una zona della città. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il minore si trovava insieme ad alcuni amici e il gruppo di bambini avrebbe lanciato dei palloncini quando sarebbe scoppiata una lite con gli anziani.

Stando alle testimonianze iniziali, i tre avrebbero colpito il bambino con dei bastoni e gli avrebbero procurato anche graffi. Il piccolo avrebbe riportato ferite e un bernoccolo alla testa.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il bambino è stato trasportato al Pronto Soccorso per accertamenti e cure.

Sono in corso verifiche per chiarire responsabilità e circostanze dell’episodio.

Notizia in aggiornamento. 

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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