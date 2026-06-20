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Home // Manfredonia // Manfredonia, degrado in un’area verde di via Di Vittorio: «Ossa di pollo e rifiuti tra l’erba. Se dovesse accadere qualcosa al mio cane..»

MANFREDONIA DI VITTORIO Manfredonia, degrado in un’area verde di via Di Vittorio: «Ossa di pollo e rifiuti tra l’erba. Se dovesse accadere qualcosa al mio cane..»

La zona sarebbe frequentemente interessata dalla presenza di avanzi di cibo, in particolare ossa di pollo, e altri rifiuti abbandonati tra l'erba

Manfredonia, degrado in un'area verde di via Di Vittorio: «Ossa di pollo e rifiuti tra l'erba. Se dovesse accadere qualcosa al mio cane..»

Viale di Vittorio Manfredonia - Immagine d'archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Una cittadina ha segnalato alla redazione una situazione di presunto degrado ambientale e igienico-sanitario in un’area verde pubblica situata in via Giuseppe Di Vittorio, nei pressi del distributore IP, chiedendo di mantenere l’anonimato.

Secondo quanto riferito, la zona sarebbe frequentemente interessata dalla presenza di avanzi di cibo, in particolare ossa di pollo, e altri rifiuti abbandonati tra l’erba. Una situazione che, a detta della segnalante, desta preoccupazione sia sotto il profilo del decoro urbano sia per i possibili rischi per gli animali domestici che quotidianamente frequentano l’area.

«L’area verde è utilizzata da numerosi cittadini per le passeggiate con i propri cani. La presenza di ossa e residui alimentari potrebbe rappresentare un potenziale pericolo per gli animali, oltre a contribuire al degrado del luogo», riferisce la residente.

La cittadina auspica che gli enti competenti possano effettuare le opportune verifiche per accertare l’origine dell’abbandono dei rifiuti e valutare eventuali interventi di pulizia e monitoraggio dell’area.

Nella segnalazione viene inoltre evidenziato come la presenza di rifiuti e resti alimentari rischi di compromettere la fruibilità di uno spazio pubblico destinato alla collettività.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, degrado in un’area verde di via Di Vittorio: «Ossa di pollo e rifiuti tra l’erba. Se dovesse accadere qualcosa al mio cane..»"

  1. Comunque è vero che Ase non ci da un servizio efficiente, ma tra i cittadini manfredoniani ci sono troppi buzzurri e incivili che trattano la città come una pattumiera. Vergogna!

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