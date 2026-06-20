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MANFREDONIA EXPERIENCE Manfredonia Experience approda su Rai 2: vetrina nazionale per il territorio

Il servizio televisivo racconterà un’esperienza che punta a valorizzare le eccellenze locali attraverso un percorso fondato sull’accoglienza

Manfredonia Experience approda su Rai 2: vetrina nazionale per il territorio

Manfredonia Experience approda su Rai 2: vetrina nazionale per il territorio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Importante riconoscimento mediatico per Manfredonia Experience, il progetto dedicato alla promozione turistica, culturale e identitaria del territorio sipontino. Giovedì 26 giugno, alle ore 13.50, la trasmissione “Costume e Società”, in onda su Rai 2, dedicherà uno spazio all’iniziativa, offrendo una significativa occasione di visibilità nazionale.

Il servizio televisivo racconterà un’esperienza che punta a valorizzare le eccellenze locali attraverso un percorso fondato sull’accoglienza, sulla ricchezza culturale e sulle potenzialità di sviluppo dell’area. L’obiettivo è quello di promuovere un’immagine autentica e riconoscibile di Manfredonia e del suo comprensorio, mettendo in luce le risorse che caratterizzano il territorio.

La presenza su Rai 2 nasce dal press tour organizzato dalla Fondazione Re Manfredi, in collaborazione con il Comune di Manfredonia, iniziativa che ha consentito di far conoscere a giornalisti e operatori dell’informazione le peculiarità della destinazione, favorendo una narrazione orientata alla promozione turistica e alla crescita del territorio.

Nel comunicato, la Fondazione Re Manfredi ha espresso un particolare ringraziamento alla giornalista Silvia Squizzato, che ha seguito il progetto e ne ha colto gli aspetti più autentici, dando voce alle realtà che quotidianamente contribuiscono allo sviluppo della città e dell’area vasta.

L’appuntamento televisivo rappresenta dunque un ulteriore tassello nel percorso di valorizzazione di Manfredonia, offrendo al pubblico nazionale l’opportunità di conoscere il patrimonio umano, culturale e turistico della città.

Redazione Stato Quotidiano

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