Manfredonia, installati i primi posacenere sulla scogliera Acqua di Cristo: Valerio: "Preferite ciabatte o infradito?"

MANFREDONIA – Un piccolo gesto concreto per la tutela dell’ambiente e il decoro urbano. Nella giornata di oggi sono stati posizionati i primi posacenere sulla scogliera di Acqua di Cristo, uno dei luoghi più frequentati della costa di Manfredonia durante la stagione estiva.

L’iniziativa nasce dalla volontà di contrastare l’abbandono dei mozziconi di sigaretta, tra i rifiuti più comuni e più difficili da smaltire, spesso rinvenuti tra gli scogli o dispersi in mare. Attraverso un video pubblicato sui social, il promotore dell’azione ha documentato il posizionamento dei primi contenitori, lanciando al tempo stesso un messaggio di sensibilizzazione rivolto ai cittadini e alle istituzioni.

«Oggi ho posizionato i primi posacenere sulla scogliera Acqua di Cristo. Ci vediamo la prossima settimana. Intanto, se il Comune di Manfredonia vuole attivarsi per iniziative di sensibilizzazione, sarò il primo volontario», scrive nel post che accompagna il reel pubblicato su Instagram.

L’obiettivo è quello di favorire comportamenti più rispettosi dell’ambiente e ridurre la presenza di mozziconi nelle aree costiere, contribuendo a mantenere pulita una delle zone più apprezzate dai residenti e dai visitatori.

L’appello è rivolto direttamente al Comune di Manfredonia, affinché possa sostenere o promuovere campagne informative dedicate alla corretta gestione dei rifiuti e alla tutela del patrimonio naturale cittadino. Una disponibilità, quella manifestata dall’autore dell’iniziativa, che apre la strada a possibili collaborazioni tra cittadini, associazioni e istituzioni.

In attesa dei prossimi interventi annunciati per la settimana ventura, il messaggio che arriva dalla scogliera di Acqua di Cristo è chiaro: la salvaguardia dell’ambiente passa anche dai piccoli gesti quotidiani e dalla partecipazione attiva della comunità.

Fonte: Reel Instagram pubblicato dall’autore dell’iniziativa.