Manfredonia, Marasco presenta nove interrogazioni in Consiglio comunale su decoro e servizi

Nel corso della seduta del Consiglio comunale di Manfredonia, il consigliere Giuseppe Marasco ha presentato nove interrogazioni rivolte all’amministrazione, concentrate su decoro urbano, sicurezza, servizi essenziali e tutela delle fasce più fragili della popolazione.

“Non basta criticare: da consigliere ho il dovere di indicare soluzioni per un presente e un futuro migliore”, ha dichiarato Marasco, sottolineando come ogni atto nasca dall’ascolto delle segnalazioni dei cittadini e contenga richieste di interventi concreti e tempi certi.

Le interrogazioni riguardano diversi ambiti della vita cittadina. Tra questi, la cura del verde pubblico, per cui viene sollecitato un piano di manutenzione programmata con interventi calendarizzati e rendicontazione periodica.

Ampio spazio anche alle criticità del patrimonio urbano con la segnalazione del degrado del giardino dell’ex Casa di Riposo “Anna Rizzi” e dell’area della Chiesa di San Benedetto, per le quali si chiede una verifica urgente delle condizioni di sicurezza, la bonifica e un progetto di recupero.

Tra i temi affrontati anche la questione degli immobili destinati a persone in difficoltà e dei relativi oneri economici, con la richiesta di chiarimenti su tassazioni e costi e la proposta di esenzioni mirate e di un fondo comunale di sostegno.

Marasco segnala inoltre fenomeni di abusivismo commerciale e mancata esposizione dei prezzi, chiedendo controlli più stringenti da parte della Polizia Locale a tutela dei consumatori e degli operatori regolari.

Al centro delle interrogazioni anche la Pinetina di Siponto, per la quale viene richiesto un piano di ripiantumazione e una gestione stabile dell’area verde, considerata strategica per ambiente e turismo.

Segnalato anche lo stato di abbandono delle fontane di Piazza Papa Giovanni XXIII e Piazza Duomo, per cui si sollecitano interventi di ripristino funzionale, manutenzione e valorizzazione del centro storico.

Sul fronte abitativo viene evidenziata la difficoltà crescente di accesso agli affitti, con la proposta di un tavolo con sindacati, agenzie e proprietà immobiliari per calmierare i canoni e attivare misure di sostegno.

Tra le criticità sollevate anche l’assenza di un hub terminal bus nella città di Manfredonia, per cui si chiede la progettazione di un nodo intermodale moderno e sicuro per studenti, pendolari e turisti.

Infine, viene affrontato il tema sanitario e igienico con la richiesta di interventi straordinari di derattizzazione e disinfestazione, vista la presenza diffusa di insetti e roditori, accompagnati da un calendario pubblico degli interventi.

“Manfredonia merita di più”, ha concluso Marasco. “Queste interrogazioni non sono un attacco sterile ma un contributo concreto. Vigilerò affinché arrivino risposte e azioni, perché resto al servizio dei cittadini e la nostra città deve avere la dignità che merita, oggi e domani”.