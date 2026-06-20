Edizione n° 6102

BALLON D'ESSAI

RAINEWS24 BARACCHINI // RaiNews24, Baracchini fa il dito medio in diretta: avviate valutazioni interne
20 Giugno 2026 - ore  10:01

CALEMBOUR

CERIGNOLA BANDA SUV // Cerignola, spunta il profilo social della banda del Suv: “Vi facciamo diventare pazzi”
19 Giugno 2026 - ore  16:30

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, nominato il nuovo Garante della Disabilità: Giordano subentra a Di Staso

MANFREDONIA GIORDANO Manfredonia, nominato il nuovo Garante della Disabilità: Giordano subentra a Di Staso

La figura del Garante, prevista dallo Statuto comunale e disciplinata da apposito regolamento, rappresenta uno strumento di tutela

Manfredonia, nominato il nuovo Garante della Disabilità: Giordano subentra a Di Staso

Manfredonia, nominato il nuovo Garante della Disabilità: Giordano subentra a Di Staso - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

Con decreto sindacale n. 8 del 20 giugno 2026, il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca ha nominato Michele Gianluca Giordano nuovo Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità del Comune di Manfredonia, al termine del mandato del professor Vincenzo Di Staso.

L’Amministrazione comunale ha espresso ringraziamento a Di Staso per il lavoro svolto negli anni a sostegno dei diritti e dell’inclusione delle persone con disabilità, sottolineando il valore del percorso portato avanti durante il suo incarico.

La figura del Garante, prevista dallo Statuto comunale e disciplinata da apposito regolamento, rappresenta uno strumento di tutela, promozione e vigilanza sui diritti delle persone con disabilità, operando in piena autonomia politica e amministrativa.

La nomina di Giordano è stata motivata dall’Amministrazione in ragione della sua esperienza e sensibilità nel campo dell’inclusione sociale e della tutela dei diritti delle persone con disabilità.

“La nomina di Michele Giordano garantisce continuità a un presidio fondamentale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità nella nostra città. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per un incarico delicato e importante, che richiede ascolto, competenza e capacità di dialogo con le famiglie, le associazioni e le istituzioni. Ringrazio il prof. Vincenzo Di Staso per il contributo offerto durante il suo mandato e per l’impegno profuso a servizio della collettività”, ha dichiarato il sindaco Domenico La Marca.

L’Amministrazione comunale conferma così l’impegno a proseguire nel percorso di inclusione, accessibilità e partecipazione delle persone con disabilità alla vita cittadina, rafforzando il ruolo del Garante come punto di riferimento per famiglie, cittadini e associazioni del territorio.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

"L'estate è come una promessa che non mantiene mai." – Leo Tolstoy

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO