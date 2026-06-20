Con decreto sindacale n. 8 del 20 giugno 2026, il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca ha nominato Michele Gianluca Giordano nuovo Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità del Comune di Manfredonia, al termine del mandato del professor Vincenzo Di Staso.

L’Amministrazione comunale ha espresso ringraziamento a Di Staso per il lavoro svolto negli anni a sostegno dei diritti e dell’inclusione delle persone con disabilità, sottolineando il valore del percorso portato avanti durante il suo incarico.

La figura del Garante, prevista dallo Statuto comunale e disciplinata da apposito regolamento, rappresenta uno strumento di tutela, promozione e vigilanza sui diritti delle persone con disabilità, operando in piena autonomia politica e amministrativa.

La nomina di Giordano è stata motivata dall’Amministrazione in ragione della sua esperienza e sensibilità nel campo dell’inclusione sociale e della tutela dei diritti delle persone con disabilità.

“La nomina di Michele Giordano garantisce continuità a un presidio fondamentale per la tutela dei diritti delle persone con disabilità nella nostra città. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per un incarico delicato e importante, che richiede ascolto, competenza e capacità di dialogo con le famiglie, le associazioni e le istituzioni. Ringrazio il prof. Vincenzo Di Staso per il contributo offerto durante il suo mandato e per l’impegno profuso a servizio della collettività”, ha dichiarato il sindaco Domenico La Marca.

L’Amministrazione comunale conferma così l’impegno a proseguire nel percorso di inclusione, accessibilità e partecipazione delle persone con disabilità alla vita cittadina, rafforzando il ruolo del Garante come punto di riferimento per famiglie, cittadini e associazioni del territorio.