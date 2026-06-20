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NUOVO GARANTE Manfredonia, nominato il nuovo Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità: incarico a Michele Gianluca Giordano

La nomina arriva a seguito della naturale scadenza dell’incarico precedentemente affidato al professor Vincenzo Di Staso, che aveva ricoperto il ruolo dal dicembre 2022

TUTTO AMMINISTRATIVE 2024 Manfredonia. Ugo Galli (Ugo Galli Sindaco – 2)

MICHELE GIANLUCA GIORDANO - ARCHIVIO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
20 Giugno 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha firmato il decreto sindacale n. 8 del 20 giugno 2026 con il quale è stato nominato Michele Gianluca Giordano nuovo Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità del Comune di Manfredonia.

La nomina arriva a seguito della naturale scadenza dell’incarico precedentemente affidato al professor Vincenzo Di Staso, che aveva ricoperto il ruolo dal dicembre 2022. L’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario garantire la continuità delle attività dell’Ufficio del Garante, figura istituzionale chiamata a promuovere, tutelare e vigilare sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

Nel provvedimento si evidenzia come il ruolo del Garante rappresenti uno strumento fondamentale per favorire l’inclusione sociale, la piena partecipazione alla vita della comunità e la tutela delle persone con disabilità. Per questo motivo il Comune ha individuato in Michele Gianluca Giordano una persona dotata di adeguata esperienza, sensibilità e competenza nel campo della promozione dei diritti e dell’inclusione sociale.

La figura del Garante è prevista dall’articolo 44-bis dello Statuto comunale, introdotto nel 2022, ed è disciplinata da uno specifico regolamento approvato dal Consiglio comunale nello stesso anno. Il nuovo incaricato eserciterà le funzioni previste dallo Statuto e dal Regolamento comunale, operando in piena autonomia politica e amministrativa.

Con il decreto, il sindaco ha inoltre disposto la trasmissione dell’atto al neo nominato Garante, la pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune e la comunicazione agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti. 

1 commenti su "Manfredonia, nominato il nuovo Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità: incarico a Michele Gianluca Giordano"

  1. Michele saprá portare avanti questo ruolo con grande determinazione e capacitá. Avrá tutto il supporto necessario. L’amminiatrazione La Marca sta portando avanti il progetto Peba di abbattimento delle barriere architettoniche e questo progetto di civilitá rende onore alla cittá.

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