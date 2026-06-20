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Home // Manfredonia // Manfredonia, pronto soccorso senza climatizzazione: “Sala d’attesa a oltre 32 gradi, serve un intervento urgente”

MANFREDONIA PRONTOSOCCORSO Manfredonia, pronto soccorso senza climatizzazione: “Sala d’attesa a oltre 32 gradi, serve un intervento urgente”

Pazienti, anziani, bambini e accompagnatori sono costretti ad attendere il proprio turno in condizioni difficili, in un luogo dove la tutela della salute dovrebbe rappresentare la priorità assoluta

Manfredonia, pronto soccorso senza climatizzazione: “Sala d’attesa a oltre 32 gradi, serve un intervento urgente”

Manfredonia, pronto soccorso senza climatizzazione: “Sala d’attesa a oltre 32 gradi, serve un intervento urgente”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Temperature elevate e climatizzazione non funzionante nella sala d’attesa del Pronto Soccorso dell’ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia. È la denuncia lanciata dal consigliere comunale Giuseppe Marasco, componente della Commissione Salute e Sanità, che chiede un intervento immediato da parte della Direzione sanitaria.

Secondo quanto segnalato, il climatizzatore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza, diretto dal dottor Carlo Palumbo, sarebbe spento o guasto proprio in giorni caratterizzati da temperature particolarmente elevate. Una situazione che, secondo Marasco, sta creando notevoli disagi ai cittadini in attesa di assistenza.

“Pazienti, anziani, bambini e accompagnatori sono costretti ad attendere il proprio turno in condizioni difficili, in un luogo dove la tutela della salute dovrebbe rappresentare la priorità assoluta”, afferma il consigliere comunale.

La questione, sottolinea Marasco, non riguarda soltanto il comfort degli utenti ma anche aspetti legati alla sicurezza sanitaria. “Il caldo estremo può aggravare patologie preesistenti, aumentare il rischio di malori e rendere ancora più pesante l’attesa per persone già fragili”, evidenzia.

Da qui la richiesta formale rivolta alla Direzione sanitaria dell’ASL Foggia, alla Direzione del presidio ospedaliero e alla direzione del Dipartimento Emergenza-Urgenza affinché si proceda con urgenza alla riattivazione o alla riparazione dell’impianto di climatizzazione.

“I cittadini di Manfredonia e dell’intero Gargano meritano rispetto. Il Pronto Soccorso non può trasformarsi in un forno d’attesa”, conclude Marasco, sollecitando una soluzione immediata al problema.

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