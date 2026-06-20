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PRESIDENTE D'APOLITO Manfredonia, sarà Carmela D’Apolito la presidente del Comitato Festa Patronale 2026

La nuova presidente sarà chiamata, insieme agli altri componenti del Comitato, a costruire un programma di eventi religiosi e civili

Manfredonia, sarà Carmela D'Apolito la presidente del Comitato Festa Patronale 2026

Manfredonia, sarà Carmela D'Apolito la presidente del Comitato Festa Patronale 2026

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FG) – Sarà Carmela D’Apolito a guidare il Comitato Festa Patronale 2026 in onore di Maria Santissima di Siponto. La sua nomina è stata formalizzata con la presa d’atto della costituzione del Comitato da parte della Giunta comunale, avviando così il percorso organizzativo che porterà alle celebrazioni dedicate alla Patrona della città.

Da sempre impegnata nella vita sociale e sportiva di Manfredonia, D’Apolito rappresenta una figura conosciuta e apprezzata per il suo costante coinvolgimento nelle attività associative e nelle iniziative rivolte alla comunità. Un profilo che ha contribuito alla scelta di affidarle la presidenza del Comitato chiamato a coordinare uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati dell’anno.

L’Amministrazione comunale ha espresso parole di ringraziamento nei suoi confronti, sottolineandone la disponibilità e il forte senso di servizio dimostrato nell’accettare l’incarico. La nuova presidente sarà chiamata, insieme agli altri componenti del Comitato, a costruire un programma di eventi religiosi e civili capace di coniugare tradizione, fede e partecipazione popolare.

Il Comitato, inoltre, resta aperto al contributo volontario dei cittadini che vorranno collaborare all’organizzazione della festa, con l’obiettivo di rendere la manifestazione sempre più condivisa e rappresentativa dell’intera comunità sipontina.

La nomina di Carmela D’Apolito segna dunque il primo passo verso la Festa Patronale 2026, un appuntamento che per Manfredonia non rappresenta soltanto una ricorrenza religiosa, ma anche un momento di identità collettiva, appartenenza e valorizzazione delle tradizioni cittadine. In attesa della presentazione del programma ufficiale, la città guarda con interesse al lavoro del nuovo Comitato e della sua presidente, chiamati a raccogliere una responsabilità importante nel nome della devozione a Maria Santissima di Siponto.

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