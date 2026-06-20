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PREMIO Oscar del Cicloturismo, il Gargano conquista il secondo posto nazionale

Il "Giro ad Anello del Gargano" premiato tra le migliori ciclovie d'Italia. Un percorso di 350 chilometri

Oscar del Cicloturismo, il Gargano conquista il secondo posto nazionale

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
20 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

Il Gargano sale sul podio nazionale del turismo lento. Il Giro ad Anello del Gargano (GAG) ha ottenuto il secondo posto all’Oscar Italiano del Cicloturismo 2026, il riconoscimento che ogni anno premia le migliori “vie verdi” italiane capaci di promuovere la vacanza in bicicletta attraverso servizi, infrastrutture e valorizzazione del territorio.

L’itinerario cicloturistico, lungo circa 350 chilometri, attraversa il cuore del Parco Nazionale del Gargano collegando Manfredonia e Mattinata lungo un percorso immerso nella natura, tra paesaggi incontaminati, centri storici e siti di grande valore culturale e ambientale.

Il tracciato è stato concepito mettendo in rete strade rurali secondarie e sentieri già esistenti, offrendo ai cicloturisti la possibilità di percorrerlo integralmente in più giorni oppure di suddividerlo in escursioni più brevi, adatte a diversi livelli di preparazione e interesse.

Tra le principali attrazioni toccate dal percorso figurano i borghi marinari di Vieste e Peschici, la Foresta Umbra, con le sue faggete vetuste riconosciute patrimonio UNESCO, Monte Sant’Angelo con la celebre Grotta di San Michele, gli eremi di Pulsano, il lago di Varano, il più grande lago costiero d’Italia, oltre agli storici trabucchi che caratterizzano il litorale garganico.

La progettazione del Giro ad Anello del Gargano è stata completata nel 2025 e, come riferito dagli organizzatori, è già stata avviata la procedura per il riconoscimento ufficiale nell’Atlante Regionale delle Ciclovie. Nel frattempo, Regione Puglia e Provincia di Foggia stanno procedendo con l’installazione della segnaletica direzionale lungo l’intero itinerario.

Nelle motivazioni del premio, la giuria ha sottolineato come il progetto rappresenti «un’iniziativa nata dal basso che consente di scoprire un territorio ancora poco conosciuto, attraverso un percorso ben organizzato nella natura e nei borghi del Gargano, capace di regalare emozioni, energia e gusto». Apprezzato anche l’impegno della Regione Puglia nel promuovere il turismo sostenibile attraverso investimenti in infrastrutture e servizi dedicati alla mobilità dolce.

Il riconoscimento conferma il crescente interesse verso il Gargano come destinazione d’eccellenza per il cicloturismo, un settore in continua espansione che unisce attività sportiva, sostenibilità e valorizzazione delle eccellenze paesaggistiche e culturali del territorio.

Lo riporta l’ANSA

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