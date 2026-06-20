FOGGIA – L’estate è ormai alle porte e, almeno per il momento, il temuto caldo estremo non sembra destinato a colpire immediatamente la Capitanata. Le ultime previsioni indicano infatti un avvio di stagione caratterizzato da temperature pienamente in linea con la media del periodo, senza eccessi particolarmente significativi.

Secondo Carlo Migliore, meteorologo di 3B Meteo, l’anticiclone africano che negli ultimi giorni ha esteso la propria influenza soprattutto sulle regioni del Centro-Nord non interesserà in maniera marcata il Sud Italia nella fase iniziale dell’estate.

«Le regioni meridionali – spiega l’esperto – rimarranno più distanti dal cuore dell’anticiclone e, almeno in una prima fase, non sperimenteranno condizioni di caldo particolarmente intenso».

Per quanto riguarda Foggia e l’intera provincia, il quadro meteorologico appare sostanzialmente stabile. Tra la seconda parte del fine settimana e l’inizio della prossima settimana sono previsti cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Nelle ore centrali della giornata potrebbe svilupparsi una modesta variabilità, ma con una probabilità molto bassa di fenomeni temporaleschi.

Le temperature saranno comunque tipicamente estive e tenderanno a crescere gradualmente nel corso dei prossimi giorni. I valori massimi potranno raggiungere e localmente superare i 35-36 gradi, soprattutto nella seconda metà della settimana, pur senza configurare, al momento, una vera e propria ondata di calore eccezionale.

L’estate foggiana, dunque, si prepara a entrare nel vivo con sole e stabilità atmosferica, ma il caldo rovente associato all’anticiclone africano sembra destinato ad attendere ancora qualche giorno prima di imporsi sul territorio.

Fonte: elaborazione su dati e dichiarazioni di Carlo Migliore (3B Meteo) riportati da FoggiaToday.